"Майами" обыграл "Филадельфию" в матче НБА

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. "Майами Хит" в гостях обыграл "Филадельфию Севенти Сиксерс" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча прошла в Филадельфии и завершилась со счетом 127:117 (37:27, 34:40, 28:26, 28:24) в пользу гостей. Самым результативным игроком матча стал Норман Пауэлл, набравший 32 очка, его одноклубники Келел Уэйр (20 очков + 16 подборов) и Бэм Адебайо (18 очков + 13 подборов) оформили дабл-даблы. У "Филадельфии" 27 очков набрал Тайриз Макси, а Андре Драммонд (14 очков + 23 подбора) отметился дабл-даблом.
"Майами" (11 побед и 6 поражений) занимает третье место в турнирной Восточной конференции. "Филадельфия" (9-7) идет восьмой.
В следующем матче "Майами" дома сыграет с "Даллас Маверикс" в ночь на 25 ноября по московскому времени, а "Филадельфия" примет "Орландо Мэджик" в ночь на 26 ноября.
