Мишин считает, что карьера Туктамышевой могла сложиться иначе

«

"Замечательный фигурист Александр Абт выступал тогда, когда позади был Ягудин, а впереди - Плющенко. Или взять пару Москвина и Мишин: они катались в эпоху, когда сзади были неповторимые Белоусова и Протопопов, а впереди - легендарная Роднина с партнерами, - сказал Мишин в ответ на вопрос, насколько удалось Туктамышевой реализовать свою карьеру. - Если бы Лиза появилась в другом историческом срезе мирового фигурного катания, ее спортивная судьба могла бы сложиться иначе".