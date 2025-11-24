https://ria.ru/20251124/mishin-2057239065.html
Мишин считает, что карьера Туктамышевой могла сложиться иначе
Мишин считает, что карьера Туктамышевой могла сложиться иначе - РИА Новости, 24.11.2025
Мишин считает, что карьера Туктамышевой могла сложиться иначе
Заслуженный тренер России Алексей Мишин заявил РИА Новости, что спортивная судьба российской фигуристки Елизаветы Туктамышевой могла бы сложиться иначе в другом
фигурное катание
спорт
алексей мишин
елизавета туктамышева
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости, Зарина Халимхонова. Заслуженный тренер России Алексей Мишин заявил РИА Новости, что спортивная судьба российской фигуристки Елизаветы Туктамышевой могла бы сложиться иначе в другом историческом периоде, однако ее долгая и красивая спортивная жизнь стала главным достижением.
В понедельник ученица Мишина
в интервью журналисту Виктору Кравченко официально объявила о завершении профессиональной карьеры. Летом Туктамышева
стала тренером сборной Санкт-Петербурга.
«
"Замечательный фигурист Александр Абт выступал тогда, когда позади был Ягудин, а впереди - Плющенко. Или взять пару Москвина и Мишин: они катались в эпоху, когда сзади были неповторимые Белоусова и Протопопов, а впереди - легендарная Роднина с партнерами, - сказал Мишин в ответ на вопрос, насколько удалось Туктамышевой реализовать свою карьеру. - Если бы Лиза появилась в другом историческом срезе мирового фигурного катания, ее спортивная судьба могла бы сложиться иначе".
"У Лизы сложилась безупречная и по-настоящему красивая спортивная жизнь, в которой, может быть, не самое большое количество медалей, но громадное число тех, кому она дарила красоту и радость", - добавил Мишин.
Туктамышевой 28 лет, в ее активе победы на чемпионате мира и Европы 2015 года, серебро чемпионата мира — 2021 и бронза чемпионата Европы - 2013. Также она была капитаном на победном для сборной России командном чемпионате мира под названием World Team Trophy - 2021.