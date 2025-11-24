Рейтинг@Mail.ru
Мишин считает, что карьера Туктамышевой могла сложиться иначе
Фигурное катание/коньки - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Фигурное катание
 
19:14 24.11.2025
Мишин считает, что карьера Туктамышевой могла сложиться иначе
Мишин считает, что карьера Туктамышевой могла сложиться иначе
спорт, алексей мишин, елизавета туктамышева
Фигурное катание, Спорт, Алексей Мишин, Елизавета Туктамышева
Елизавета Туктамышева
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости, Зарина Халимхонова. Заслуженный тренер России Алексей Мишин заявил РИА Новости, что спортивная судьба российской фигуристки Елизаветы Туктамышевой могла бы сложиться иначе в другом историческом периоде, однако ее долгая и красивая спортивная жизнь стала главным достижением.
В понедельник ученица Мишина в интервью журналисту Виктору Кравченко официально объявила о завершении профессиональной карьеры. Летом Туктамышева стала тренером сборной Санкт-Петербурга.
"Замечательный фигурист Александр Абт выступал тогда, когда позади был Ягудин, а впереди - Плющенко. Или взять пару Москвина и Мишин: они катались в эпоху, когда сзади были неповторимые Белоусова и Протопопов, а впереди - легендарная Роднина с партнерами, - сказал Мишин в ответ на вопрос, насколько удалось Туктамышевой реализовать свою карьеру. - Если бы Лиза появилась в другом историческом срезе мирового фигурного катания, ее спортивная судьба могла бы сложиться иначе".
"У Лизы сложилась безупречная и по-настоящему красивая спортивная жизнь, в которой, может быть, не самое большое количество медалей, но громадное число тех, кому она дарила красоту и радость", - добавил Мишин.
Туктамышевой 28 лет, в ее активе победы на чемпионате мира и Европы 2015 года, серебро чемпионата мира — 2021 и бронза чемпионата Европы - 2013. Также она была капитаном на победном для сборной России командном чемпионате мира под названием World Team Trophy - 2021.
Фигурное катаниеСпортАлексей МишинЕлизавета Туктамышева
 
 
