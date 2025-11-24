https://ria.ru/20251124/match-2057187923.html
Шахматист из России выиграл первую партию матча за бронзу Кубка мира
Шахматист из России выиграл первую партию матча за бронзу Кубка мира - РИА Новости Спорт, 24.11.2025
Шахматист из России выиграл первую партию матча за бронзу Кубка мира
Российский гроссмейстер Андрей Есипенко обыграл представителя Узбекистана Нодирбека Якуббоева в первой партии матча за третье место на Кубке мира по шахматам,... РИА Новости Спорт, 24.11.2025
