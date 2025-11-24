Рейтинг@Mail.ru
Шахматист из России выиграл первую партию матча за бронзу Кубка мира - РИА Новости Спорт, 24.11.2025
16:29 24.11.2025 (обновлено: 16:35 24.11.2025)
Шахматист из России выиграл первую партию матча за бронзу Кубка мира
Шахматист из России выиграл первую партию матча за бронзу Кубка мира
спорт
шахматы
андрей есипенко
вэй и
кубок мира по шахматам
2025
Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
спорт, шахматы, андрей есипенко, вэй и, кубок мира по шахматам
Спорт, Шахматы, Андрей Есипенко, Вэй И, Кубок мира по шахматам
Шахматист из России выиграл первую партию матча за бронзу Кубка мира

Есипенко обыграл Якуббоева в первой партии матча за бронзу Кубка мира

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Российский гроссмейстер Андрей Есипенко обыграл представителя Узбекистана Нодирбека Якуббоева в первой партии матча за третье место на Кубке мира по шахматам, который проходит в Гоа (Индия).
Первая партия, в которой Есипенко играл белыми фигурами, завершилась на 38-м ходу.
Вторая партия противостояния состоится 25 ноября.
Турнир с участием 206 шахматистов и призовым фондом в размере 2 миллионов долларов продлится до 26 ноября. Вэй И и Жавохир Синдаров, а также шахматист, занявший третье место, получат путевки на турнир претендентов 2026 года.
Ян Непомнящий - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
Непомнящий оценил свои шансы на победу на ЧМ по рапиду и блицу
СпортШахматыАндрей ЕсипенкоВэй ИКубок мира по шахматам
 
