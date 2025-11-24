Конте назвал главное открытие Лиги чемпионов

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Главный тренер итальянского футбольного клуба "Наполи" Антонио Конте заявил, что азербайджанский "Карабах" стал открытием нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов.

"Карабах" с семью очками в четырех играх идет на 15-м месте в турнирной таблице, "Наполи" (4 очка) идет на 24-й позиции.