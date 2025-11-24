Рейтинг@Mail.ru
"Локомотив" обыграл "Сибирь" в матче КХЛ, Радулов набрал три очка - РИА Новости Спорт, 24.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
21:26 24.11.2025 (обновлено: 21:33 24.11.2025)
https://ria.ru/20251124/khokkey-2057262381.html
"Локомотив" обыграл "Сибирь" в матче КХЛ, Радулов набрал три очка
"Локомотив" обыграл "Сибирь" в матче КХЛ, Радулов набрал три очка - РИА Новости Спорт, 24.11.2025
"Локомотив" обыграл "Сибирь" в матче КХЛ, Радулов набрал три очка
Ярославский "Локомотив" обыграл "Сибирь" из Новосибирска в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 24.11.2025
2025-11-24T21:26:00+03:00
2025-11-24T21:33:00+03:00
хоккей
спорт
новосибирск
александр радулов
георгий иванов
ярославль
мартин гернат
сибирь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018343716_0:53:1081:661_1920x0_80_0_0_6173c5f1a35384bdc1cc8f2ef116d649.jpg
/20251121/khokkey-2056508744.html
новосибирск
ярославль
восток
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018343716_58:0:990:699_1920x0_80_0_0_6acda1cb3ce14f1de45d692a1c96ecdb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, новосибирск, александр радулов, георгий иванов, ярославль, мартин гернат , сибирь, локомотив (ярославль), хк динамо, восток, континентальная хоккейная лига (кхл), анонсы и трансляции матчей
Хоккей, Спорт, Новосибирск, Александр Радулов, Георгий Иванов, Ярославль, Мартин Гернат , Сибирь, Локомотив (Ярославль), ХК Динамо, Восток, Континентальная хоккейная лига (КХЛ), Анонсы и трансляции матчей
"Локомотив" обыграл "Сибирь" в матче КХЛ, Радулов набрал три очка

"Локомотив" со счетом 4:1 обыграл "Сибирь" в матче КХЛ

© Соцсети ХК "Локомотив"Александр Радулов
Александр Радулов - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
© Соцсети ХК "Локомотив"
Читать в
Дзен
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Ярославский "Локомотив" обыграл "Сибирь" из Новосибирска в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
24 ноября 2025 • начало в 19:00
Завершен
Локомотив
4 : 1
Сибирь
05:32 • Георгий Иванов
(Александр Радулов, Мартин Гернат)
18:38 • Александр Радулов
(Yegor Surin, Рушан Рафиков)
30:17 • Мартин Гернат
(Артур Каюмов, Степан Никулин)
35:03 • Мартин Гернат
(Максим Шалунов, Александр Радулов)
54:40 • Иван Климович
(Ilya Lyuzenkov, Егор Климович)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Встреча прошла в понедельник в Ярославле и завершилась победой железнодорожников со счетом 4:1 (2:0, 2:0, 0:1). Дубль в составе хозяев оформил Мартин Гернат (31-я и 36-я минуты), по шайбе забросили Георгий Иванов (6) и Александр Радулов (19). В составе "Сибири" отличился Иван Климович (55).
С учетом голевых передач Гернат и Радулов набрали по три очка.
"Локомотив" (43 очка) возглавил Западную конференцию. "Сибирь" (21) замыкает таблицу на Востоке.
В следующем матче "Локомотив" 26 ноября на выезде сыграет с московским "Динамо", а "Сибирь" 29 ноября примет "Автомобилист" из Екатеринбурга.
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
"Он снова в огне!" Америка пребывает в экстазе после хет-трика Овечкина
21 ноября, 09:35
 
ХоккейСпортНовосибирскАлександр РадуловГеоргий ИвановЯрославльМартин ГернатСибирьЛокомотив (Ярославль)ХК Динамо (Москва)ВостокКХЛ 2025-2026Анонсы и трансляции матчей
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Металлург Мг
    Авангард
    1
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Салават Юлаев
    Барыс
    7
    4
  • Футбол
    2-й тайм
    КАМАЗ
    Крылья Советов
    1
    1
  • Хоккей
    1-й период
    Спартак Москва
    Автомобилист
    0
    0
  • Хоккей
    1-й период
    ЦСКА
    Лада
    1
    0
  • Футбол
    27.11 20:30
    Динамо Москва
    Зенит
  • Футбол
    27.11 20:45
    Порту
    Ницца
  • Футбол
    27.11 20:45
    Астон Вилла
    Янг Бойз
  • Футбол
    27.11 20:45
    Рома
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Фейенорд
    Селтик
  • Футбол
    27.11 20:45
    ПАОК
    Бранн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Лилль
    Динамо Загреб
  • Футбол
    27.11 23:00
    Црвена Звезда
    ФКСБ
  • Футбол
    27.11 23:00
    Болонья
    Зальцбург
  • Футбол
    27.11 23:00
    Фиорентина
    АЕК Афины
  • Футбол
    27.11 23:00
    Страсбур
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала