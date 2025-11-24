Бояринцев покинул "Ротор" после поражения

«

"Во-первых, хочу принести извинения нашим болельщикам, которые пришли в этот морозный вечер на стадион и поддерживали нашу команду все 90 минут. Во-вторых, Денис Константинович действительно подал в отставку в раздевалке, которую мы приняли. Мы еще раз благодарим Дениса Бояринцева за работу, проделанную на протяжении полутора лет в клубе, и желаем ему успехов в дальнейшей карьере", - заявил генеральный директор Андрей Кривов.