Бояринцев покинул "Ротор" после поражения
Футбол
 
22:30 24.11.2025
Бояринцев покинул "Ротор" после поражения
Бояринцев покинул "Ротор" после поражения - РИА Новости Спорт, 24.11.2025
Бояринцев покинул "Ротор" после поражения
Денис Бояринцев покинул пост главного тренера волгоградского "Ротора", сообщается в Telegram-канале футбольного клуба. РИА Новости Спорт, 24.11.2025
Бояринцев покинул "Ротор" после поражения

Бояринцев ушел в отставку с поста главного тренера футбольного клуба "Ротор"

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Денис Бояринцев покинул пост главного тренера волгоградского "Ротора", сообщается в Telegram-канале футбольного клуба.
Также из клуба ушли тренеры Олег Нечаев и Сергей Толстых. В понедельник "Ротор" в большинстве проиграл на своем поле "Челябинску" (0:2) в 20-м туре Первой лиги. Сообщается, что Бояринцев сам подал в отставку после матча.
Первая лига
24 ноября 2025 • начало в 19:00
Завершен
Ротор
0 : 2
ФK Челябинск
32‎’‎ • Александр Жиров
90‎’‎ • Александр Носов
«
"Во-первых, хочу принести извинения нашим болельщикам, которые пришли в этот морозный вечер на стадион и поддерживали нашу команду все 90 минут. Во-вторых, Денис Константинович действительно подал в отставку в раздевалке, которую мы приняли. Мы еще раз благодарим Дениса Бояринцева за работу, проделанную на протяжении полутора лет в клубе, и желаем ему успехов в дальнейшей карьере", - заявил генеральный директор Андрей Кривов.
"Ротор" после 20 туров занимает седьмое место в таблице, набрав 29 очков.
Бояринцеву 47 лет, он возглавлял волгоградский клуб с мая 2024 года. Также бывший футболист московского "Спартака" и казанского "Рубина" ранее тренировал ивановский "Текстильщик", московскую "Родину", "Новосибирск" и саратовский "Сокол".
Кевин Кураньи и Станислав Черчесов - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Возвращение Черчесова или шанс для Игнашевича? Кем "Динамо" заменит Карпина
18 ноября, 08:00
18 ноября, 08:00
 
