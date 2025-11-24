Рейтинг@Mail.ru
Футболисты "Челябинска" в меньшинстве обыграли "Ротор" в Первой лиге
Футбол
 
21:32 24.11.2025
Футболисты "Челябинска" в меньшинстве обыграли "Ротор" в Первой лиге
Футболисты "Челябинска" в меньшинстве обыграли "Ротор" в Первой лиге
Футбольный клуб "Челябинск" обыграл волгоградский "Ротор" в матче 20-го тура Первой лиги. РИА Новости Спорт, 24.11.2025
2025-11-24T21:32:00+03:00
2025-11-24T21:32:00+03:00
волгоград
спорт, волгоград, александр жиров, александр носов, ротор, челябинск, первая лига
Спорт, Волгоград, Александр Жиров, Александр Носов, Ротор, Челябинск, Первая лига, Футбол
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Футбольный клуб "Челябинск" обыграл волгоградский "Ротор" в матче 20-го тура Первой лиги.
Встреча в Волгограде завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей, голы забили Александр Жиров (33-я минута) и Александр Носов (90+6). В компенсированное к первому тайму время после второй желтой карточки поле покинул Тимофей Комиссаров из "Челябинска" (45+2).
"Челябинск" с 32 очками занимает пятое место в таблице второго по силе дивизиона российского футбола, "Ротор" (29 очков) идет седьмым.
Первая лига
24 ноября 2025 • начало в 19:00
Завершен
Ротор
0 : 2
ФK Челябинск
32‎’‎ • Александр Жиров
90‎’‎ • Александр Носов
ФутболСпортВолгоградАлександр ЖировАлександр НосовРоторЧелябинскПервая Лига
 
