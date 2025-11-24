https://ria.ru/20251124/futbol-2057263077.html
Футболисты "Челябинска" в меньшинстве обыграли "Ротор" в Первой лиге
Футболисты "Челябинска" в меньшинстве обыграли "Ротор" в Первой лиге - РИА Новости Спорт, 24.11.2025
Футболисты "Челябинска" в меньшинстве обыграли "Ротор" в Первой лиге
Футбольный клуб "Челябинск" обыграл волгоградский "Ротор" в матче 20-го тура Первой лиги. РИА Новости Спорт, 24.11.2025
Футболисты "Челябинска" в меньшинстве обыграли "Ротор" в Первой лиге
