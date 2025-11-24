Рейтинг@Mail.ru
В Турции сообщили о вывозе $52 млрд в результате незаконных ставок
19:29 24.11.2025
В Турции сообщили о вывозе $52 млрд в результате незаконных ставок
В Турции сообщили о вывозе $52 млрд в результате незаконных ставок
Президент Турецкой футбольной федерации (TFF) Ибрагим Хаджиосманоглу заявил, что в результате скандала с незаконными ставками в турецком футболе из страны было...
международная федерация футбола (фифа), турция
Футбол, Международная федерация футбола (ФИФА), Турция
В Турции сообщили о вывозе $52 млрд в результате незаконных ставок

Хаджиосманоглу: в результате незаконных ставок из Турции было вывезено $52 млрд

© Freepik.comФутбольный мяч
Футбольный мяч - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
© Freepik.com
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Президент Турецкой футбольной федерации (TFF) Ибрагим Хаджиосманоглу заявил, что в результате скандала с незаконными ставками в турецком футболе из страны было вывезено 52 миллиарда долларов.
В конце октября Хаджиосманоглу заявил, что дисциплинарный комитет отстранил 149 арбитров из-за участия в ставках на футбольные матчи. Срок отстранения составляет от восьми до двенадцати месяцев, после чего судьи могут быть дисквалифицированы пожизненно. Позже стало известно, что федерация подозревает 1024 игрока в совершении ставок. Они были вызваны в дисциплинарный комитет в соответствии с уставом федерации. 102 игрока получили дисквалификации на сроки от 45 дней до одного года.
«
"Такое есть по всему миру. В прошлом году из Турции за границу ушло 52 миллиарда долларов. Центр ставок - не мы, а Европа. Незаконные ставки расследует наша генеральная прокуратура, чем больше мы препятствуем им, тем больше мы служим турецкому обществу. Не думайте об этом только с точки зрения футбола", - цитирует Хаджиосманоглу Fanatik.
"Мы начали чистку с судей. Когда дело дошло до футболистов, люди начали размывать вопрос, уводить его в разные стороны. Чистота не может быть только среди судей. Все элементы футбола должны быть очищены. На этой неделе от министерства поступят нужные нам данные. Главные тренеры, переводчики, экипировочный персонал, медицинский персонал, менеджеры, агенты, наблюдатели - они тоже поступают на этой неделе. Еще раз с этого места я обращаюсь к нашим уважаемым клубам. Я прошу вас отложить в сторону корпоративные и личные интересы и поддержать это начинание, начатое смело во имя чистого турецкого футбола, за которым мир следит с восхищением", - заявил глава TFF на пресс-конференции.
Ранее сообщалось, что TFF начала переговоры с Международной федерацией футбола (ФИФА) о продлении на 15 дней зимнего трансферного окна для клубов страны в связи с возможными кадровыми потерями.
Футбольный мяч на поле - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
Федерация футбола Турции отстранила 102 игрока по делу о ставках
13 ноября, 17:18
 
Футбол Международная федерация футбола (ФИФА) Турция
 
