Иностранного болельщика депортируют за участие в драке на матче в Москве
Иностранного болельщика депортируют за участие в драке на матче в Москве - РИА Новости Спорт, 24.11.2025
Иностранного болельщика депортируют за участие в драке на матче в Москве
Иностранного болельщика выдворят из РФ за участие в драке на футбольном матче "Спартак" - ЦСКА в Москве, сообщает официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Иностранного болельщика депортируют за участие в драке на матче в Москве
Иностранного болельщика выдворят из России за участие в драке на матче в Москве
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Иностранного болельщика выдворят из РФ за участие в драке на футбольном матче "Спартак" - ЦСКА в Москве, сообщает официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Ранее глава пресс-службы "Спартака" Дмитрий Зеленов сообщил журналистам, что правоохранительные органы начали разбирательства касательно драки болельщиков, которая произошла после матча 16-го тура чемпионата России по футболу между московским "Спартаком" и столичным ЦСКА. Позднее официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила о задержании правонарушителей, а также об установлении личностей трех участников драки. Один из них, болельщик ЦСКА, приговорен к пяти суткам административного ареста, ему запрещено посещать матчи сроком на три года.
"Двое фанатов "Спартака
" также привлечены к ответственности по той же статье КоАП РФ
. В отношении одного из них, гражданина сопредельного государства, принято решение о пяти сутках административного ареста и последующем выдворении за пределы Российской Федерации", - написала Волк
в канале на платформе Max.
Отмечается, что материалы в отношении второго будет рассматривать территориальная комиссия по делам несовершеннолетних.