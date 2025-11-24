Иностранного болельщика депортируют за участие в драке на матче в Москве

Ранее глава пресс-службы "Спартака" Дмитрий Зеленов сообщил журналистам, что правоохранительные органы начали разбирательства касательно драки болельщиков, которая произошла после матча 16-го тура чемпионата России по футболу между московским "Спартаком" и столичным ЦСКА. Позднее официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила о задержании правонарушителей, а также об установлении личностей трех участников драки. Один из них, болельщик ЦСКА, приговорен к пяти суткам административного ареста, ему запрещено посещать матчи сроком на три года.