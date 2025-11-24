Болельщика ЦСКА приговорили к пяти суткам ареста за конфликт на стадионе

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Болельщик, спровоцировавший конфликт на стадионе в Москве, приговорен к пяти суткам административного ареста, ему запрещено посещать матчи сроком на три года, сообщает официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.