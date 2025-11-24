Рейтинг@Mail.ru
Болельщика ЦСКА приговорили к пяти суткам ареста за конфликт на стадионе
Футбол
 
18:58 24.11.2025 (обновлено: 19:20 24.11.2025)
Болельщика ЦСКА приговорили к пяти суткам ареста за конфликт на стадионе
Болельщика ЦСКА приговорили к пяти суткам ареста за конфликт на стадионе
Болельщика ЦСКА приговорили к пяти суткам ареста за конфликт на стадионе
Болельщик, спровоцировавший конфликт на стадионе в Москве, приговорен к пяти суткам административного ареста, ему запрещено посещать матчи сроком на три года,... РИА Новости Спорт, 24.11.2025
происшествия, россия, москва, ирина волк
Футбол, Происшествия, Россия, Москва, Ирина Волк
Болельщика ЦСКА приговорили к пяти суткам ареста за конфликт на стадионе

В Москве осудили участника конфликта на стадионе ЦСКА и запретили посещать матчи

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкБолельщики ЦСКА
Болельщики ЦСКА - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Болельщики ЦСКА. Архивное фото
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Болельщик, спровоцировавший конфликт на стадионе в Москве, приговорен к пяти суткам административного ареста, ему запрещено посещать матчи сроком на три года, сообщает официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Ранее глава пресс-службы "Спартака" Дмитрий Зеленов сообщил журналистам, что правоохранительные органы начали разбирательства касательно драки болельщиков, которая произошла после матча 16-го тура чемпионата России по футболу между московским "Спартаком" и столичным ЦСКА.
"Болельщик ЦСКА, который спровоцировал конфликт, сегодня решением суда привлечен к административной ответственности по части 3 статьи 20.31 КоАП РФ. Он приговорен к пяти суткам административного ареста. Ему запрещено посещать официальные спортивные соревнования сроком на три года", - написала Волк в канале на платформе Max.
Статуя богини правосудия - РИА Новости, 1920, 25.10.2025
Суд арестовал болельщика ЦСКА на 13 суток за нацистское приветствие
25 октября, 17:17
 
ФутболПроисшествияРоссияМоскваИрина Волк
 
