Болельщика ЦСКА приговорили к пяти суткам ареста за конфликт на стадионе
2025-11-24T18:58:00+03:00
2025-11-24T18:58:00+03:00
2025-11-24T19:20:00+03:00
футбол
происшествия
россия
москва
ирина волк
россия
москва
Новости
ru-RU
В Москве осудили участника конфликта на стадионе ЦСКА и запретили посещать матчи
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Болельщик, спровоцировавший конфликт на стадионе в Москве, приговорен к пяти суткам административного ареста, ему запрещено посещать матчи сроком на три года, сообщает официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Ранее глава пресс-службы "Спартака" Дмитрий Зеленов сообщил журналистам, что правоохранительные органы начали разбирательства касательно драки болельщиков, которая произошла после матча 16-го тура чемпионата России по футболу между московским "Спартаком" и столичным ЦСКА.
"Болельщик ЦСКА
, который спровоцировал конфликт, сегодня решением суда привлечен к административной ответственности по части 3 статьи 20.31 КоАП РФ
. Он приговорен к пяти суткам административного ареста. Ему запрещено посещать официальные спортивные соревнования сроком на три года", - написала Волк
