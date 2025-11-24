В Москве задержали 95 нарушителей порядка на матче "Спартак" и ЦСКА

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Полиция в Москве задержала нарушителей порядка во время матча "Спартака" и ЦСКА, всего задержаны 95 человек, установлены трое участников драки, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Ранее глава пресс-службы "Спартака" Дмитрий Зеленов сообщил журналистам, что правоохранительные органы начали разбирательства касательно драки болельщиков, которая произошла после матча 16-го тура чемпионата России по футболу между московским "Спартаком" и столичным ЦСКА.

"Московские полицейские задержали нарушителей общественного порядка во время матча на стадионе "Лукойл Арена" между столичными футбольными командами "Спартак" и ЦСКА. Во время и после матча за различные административные правонарушения задержаны 95 человек, 17 из них – на стадионе, 78 – на прилегающей территории", - написала Волк в канале на платформе Max.