Защитник "Калгари" Андерссон признан первой звездой недели НХЛ
Защитник "Калгари" Андерссон признан первой звездой недели НХЛ - 24.11.2025
Защитник "Калгари" Андерссон признан первой звездой недели НХЛ
Шведский защитник "Калгари Флэймз" Расмус Андерссон признан первой звездой недели в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сообщается на сайте турнира. РИА Новости Спорт, 24.11.2025
