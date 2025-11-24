Рейтинг@Mail.ru
Защитник "Калгари" Андерссон признан первой звездой недели НХЛ - РИА Новости Спорт, 24.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
21:46 24.11.2025
https://ria.ru/20251124/andersson-2057265125.html
Защитник "Калгари" Андерссон признан первой звездой недели НХЛ
Защитник "Калгари" Андерссон признан первой звездой недели НХЛ - РИА Новости Спорт, 24.11.2025
Защитник "Калгари" Андерссон признан первой звездой недели НХЛ
Шведский защитник "Калгари Флэймз" Расмус Андерссон признан первой звездой недели в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сообщается на сайте турнира. РИА Новости Спорт, 24.11.2025
2025-11-24T21:46:00+03:00
2025-11-24T21:46:00+03:00
хоккей
спорт
национальная хоккейная лига (нхл)
коламбус блю джекетс
калгари флэймз
расмус андерссон
зак веренски
ванкувер кэнакс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790594962_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_01edefdb03ea7107d682d3923f848a42.jpg
/20251120/khokkey-2056184616.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790594962_45:0:813:576_1920x0_80_0_0_5e268faf37e80b247a2eaea494b91739.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, национальная хоккейная лига (нхл), коламбус блю джекетс, калгари флэймз, расмус андерссон, зак веренски, ванкувер кэнакс
Хоккей, Спорт, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Коламбус Блю Джекетс, Калгари Флэймз, Расмус Андерссон, Зак Веренски, Ванкувер Кэнакс
Защитник "Калгари" Андерссон признан первой звездой недели НХЛ

Расмус Андерссон обошел Маклина Селебрини в гонке бомбардиров НХЛ

© Фото : Пресс-служба НХЛ.Защитник хоккейного клуба "Калгари Флэймз" Расмус Андерссон
Защитник хоккейного клуба Калгари Флэймз Расмус Андерссон - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
© Фото : Пресс-служба НХЛ.
Защитник хоккейного клуба "Калгари Флэймз" Расмус Андерссон. Архивное фото
Читать в
Дзен
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Шведский защитник "Калгари Флэймз" Расмус Андерссон признан первой звездой недели в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сообщается на сайте турнира.
Андерссон принял участие в четырех матчах на минувшей неделе, забросил две шайбы и отдал семь голевых передач. Встреча против "Ванкувер Кэнакс" (5:2) в ночь на 24 ноября по московскому времени стала для шведа девятой в карьере, в которой он набрал три очка, и пятой, в которой он отдал три голевые передачи.
Второй звездой недели стал американский защитник "Коламбус Блю Джекетс" Зак Веренски, который провел четыре матча и набрал 8 очков (3+5).
Третьей звездой признан канадский форвард "Сан-Хосе Шаркс" Маклин Селебрини, на счету которого 7 очков (4+3) в 4 матчах. 19-летний нападающий оформил хет-трик, включая победную шайбу в овертайме, в матче против "Юты Маммот" (3:2) в ночь на 19 ноября. Во встрече с "Бостон Брюинз" (3:1) в ночь на 24 ноября Селебрини снова забросил победную шайбу.
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Овечкин — машина! Его не остановить! Русский герой повторил безумный рекорд
20 ноября, 06:00
 
ХоккейСпортНациональная хоккейная лига (НХЛ)Коламбус Блю ДжекетсКалгари ФлэймзРасмус АндерссонЗак ВеренскиВанкувер Кэнакс
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Металлург Мг
    Авангард
    1
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Салават Юлаев
    Барыс
    7
    4
  • Футбол
    2-й тайм
    КАМАЗ
    Крылья Советов
    1
    1
  • Хоккей
    1-й период
    Спартак Москва
    Автомобилист
    0
    0
  • Хоккей
    1-й период
    ЦСКА
    Лада
    1
    0
  • Футбол
    27.11 20:30
    Динамо Москва
    Зенит
  • Футбол
    27.11 20:45
    Порту
    Ницца
  • Футбол
    27.11 20:45
    Астон Вилла
    Янг Бойз
  • Футбол
    27.11 20:45
    Рома
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Фейенорд
    Селтик
  • Футбол
    27.11 20:45
    ПАОК
    Бранн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Лилль
    Динамо Загреб
  • Футбол
    27.11 23:00
    Црвена Звезда
    ФКСБ
  • Футбол
    27.11 23:00
    Болонья
    Зальцбург
  • Футбол
    27.11 23:00
    Фиорентина
    АЕК Афины
  • Футбол
    27.11 23:00
    Страсбур
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала