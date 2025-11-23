В ГД прокомментировали обвинения в адрес Репилова

МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости, Олег Богатов. Заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Госдумы Дмитрий Свищев в разговоре с РИА Новости назвал неприятной ситуацию с трехкратным чемпионом мира саночником Романом Репиловым.

Репилову 29 лет, на его счету три золотые, две серебряные и одна бронзовая медаль чемпионатов мира. Спортсмен также является шестикратным призером чемпионатов Европы.