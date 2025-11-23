В ГД прокомментировали обвинения в адрес Репилова

МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости, Олег Богатов. Заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Госдумы Дмитрий Свищев в разговоре с РИА Новости назвал неприятной ситуацию с трехкратным чемпионом мира саночником Романом Репиловым.
Ранее стало известно, что являющийся индивидуальным предпринимателем Репилов обвинен в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (присвоение около 11 миллионов бюджетных рублей, предназначенных для покупки спортивных саней). Спортсмен заключен под стражу сроком на один месяц.
"Мне всегда не нравится, когда спортсмены попадают в такие некрасивые истории. Конечно, это все очень неприятно. Мне пока не удалось связаться с (главой Федерации санного спорта России) Наталией Гарт, чтобы прояснить ситуацию. Давайте подождем, пока официальную позицию выскажут правоохранительные органы и ФССР", - заявил Свищев.
Репилову 29 лет, на его счету три золотые, две серебряные и одна бронзовая медаль чемпионатов мира. Спортсмен также является шестикратным призером чемпионатов Европы.