Рейтинг@Mail.ru
Чикмарева и Янченков победили на этапе Гран-при России в Омске - РИА Новости Спорт, 23.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Фигурное катание/коньки - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Фигурное катание
 
17:27 23.11.2025 (обновлено: 17:43 23.11.2025)
https://ria.ru/20251123/sport-2056961660.html
Чикмарева и Янченков победили на этапе Гран-при России в Омске
Чикмарева и Янченков победили на этапе Гран-при России в Омске - РИА Новости Спорт, 23.11.2025
Чикмарева и Янченков победили на этапе Гран-при России в Омске
Фигуристы Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков стали победителями в соревнованиях спортивных пар на пятом этапе серии Гран-при России, который проходил в... РИА Новости Спорт, 23.11.2025
2025-11-23T17:27:00+03:00
2025-11-23T17:43:00+03:00
фигурное катание
спорт
анастасия мишина
александр галлямов
зимние олимпийские игры 2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/11/1852685772_0:196:3291:2047_1920x0_80_0_0_ee388539eea75cdd380d3c46b918360c.jpg
/20251123/gumennik-2056941267.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/11/1852685772_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_ba83e9120d342a68beeacdac06840732.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, анастасия мишина, александр галлямов, зимние олимпийские игры 2026
Фигурное катание, Спорт, Анастасия Мишина, Александр Галлямов, Зимние Олимпийские игры 2026
Чикмарева и Янченков победили на этапе Гран-при России в Омске

Чикмарева и Янченков победили на пятом этапе серии Гран-при России

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкЕкатерина Чикмарева и Матвей Янченков
Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков. Архивное фото
Читать в
Дзен
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Фигуристы Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков стали победителями в соревнованиях спортивных пар на пятом этапе серии Гран-при России, который проходил в Омске.
По сумме двух выступлений Чикмарева и Янченков получили 220,53 балла (75,92+144,61). Лидировавшие после короткой программы Анастасия Мишина и Александр Галлямов (210,99: 76,64+134,35) заняли второе место, третьими стали Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев (199,97: 69,91+130,06).
Пятый этап серии Гран-при России в Омске завершился в воскресенье. Финальный этап пройдет в марте 2026 года в Челябинске.
Фигурист Петр Гуменник - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
Гуменник выиграл пятый этап серии Гран-при России в Омске
23 ноября, 15:51
 
Фигурное катаниеСпортАнастасия МишинаАлександр ГаллямовЗимние Олимпийские игры 2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Металлург Мг
    Авангард
    1
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Салават Юлаев
    Барыс
    7
    4
  • Футбол
    2-й тайм
    КАМАЗ
    Крылья Советов
    1
    1
  • Хоккей
    1-й период
    Спартак Москва
    Автомобилист
    0
    0
  • Хоккей
    1-й период
    ЦСКА
    Лада
    1
    0
  • Футбол
    27.11 20:30
    Динамо Москва
    Зенит
  • Футбол
    27.11 20:45
    Порту
    Ницца
  • Футбол
    27.11 20:45
    Астон Вилла
    Янг Бойз
  • Футбол
    27.11 20:45
    Рома
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Фейенорд
    Селтик
  • Футбол
    27.11 20:45
    ПАОК
    Бранн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Лилль
    Динамо Загреб
  • Футбол
    27.11 23:00
    Црвена Звезда
    ФКСБ
  • Футбол
    27.11 23:00
    Болонья
    Зальцбург
  • Футбол
    27.11 23:00
    Фиорентина
    АЕК Афины
  • Футбол
    27.11 23:00
    Страсбур
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала