https://ria.ru/20251123/sport-2056961660.html
Чикмарева и Янченков победили на этапе Гран-при России в Омске
Чикмарева и Янченков победили на этапе Гран-при России в Омске - РИА Новости Спорт, 23.11.2025
Чикмарева и Янченков победили на этапе Гран-при России в Омске
Фигуристы Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков стали победителями в соревнованиях спортивных пар на пятом этапе серии Гран-при России, который проходил в... РИА Новости Спорт, 23.11.2025
2025-11-23T17:27:00+03:00
2025-11-23T17:27:00+03:00
2025-11-23T17:43:00+03:00
фигурное катание
спорт
анастасия мишина
александр галлямов
зимние олимпийские игры 2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/11/1852685772_0:196:3291:2047_1920x0_80_0_0_ee388539eea75cdd380d3c46b918360c.jpg
/20251123/gumennik-2056941267.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/11/1852685772_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_ba83e9120d342a68beeacdac06840732.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, анастасия мишина, александр галлямов, зимние олимпийские игры 2026
Фигурное катание, Спорт, Анастасия Мишина, Александр Галлямов, Зимние Олимпийские игры 2026
Чикмарева и Янченков победили на этапе Гран-при России в Омске
Чикмарева и Янченков победили на пятом этапе серии Гран-при России