"Наполи" возглавил таблицу чемпионата Италии по футболу
Футбол
 
00:40 23.11.2025
"Наполи" возглавил таблицу чемпионата Италии по футболу
"Наполи" возглавил таблицу чемпионата Италии по футболу
Футболисты "Наполи" одержали победу над "Аталантой" в матче 12-го тура чемпионата Италии. РИА Новости Спорт, 23.11.2025
спорт, неаполь, давид нерес, ноа ланг, наполи, аталанта, рома, серия а (чемпионат италии по футболу)
Футбол, Спорт, Неаполь, Давид Нерес, Ноа Ланг, Наполи, Аталанта, Рома, Серия А (чемпионат Италии по футболу)
"Наполи" возглавил таблицу чемпионата Италии по футболу

"Наполи" обыграл "Аталанту" и возглавил таблицу чемпионата Италии по футболу

МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Футболисты "Наполи" одержали победу над "Аталантой" в матче 12-го тура чемпионата Италии.
Встреча в Неаполе завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. У победителей дубль оформил Давид Нерес (17-я, 38-я минуты), еще один гол забил Ноа Ланг (45). В составе "Аталанты" отличился Джанлука Скамакка (52).
22 ноября 2025 • начало в 22:45
Завершен
Наполи
3 : 1
Аталанта
17‎’‎ • Давид Нерес
(Расмус Хойлунд)
38‎’‎ • Давид Нерес
(Скотт Мактоминей)
45‎’‎ • Ноа Ланг
(Джованни Ди Лоренцо)
52‎’‎ • Джанлука Скамакка
(Рауль Белланова)
"Наполи" с 25 очками возглавил таблицу Серии А, при этом отстающие на один балл "Интер" и "Рома" не сыграли свои матчи в рамках тура. "Аталанта" (13) занимает 13-е место. Коллектив потерпел третье поражение подряд.
В следующем туре "Наполи" сыграет с "Ромой" в гостях 30 ноября. "Аталанта" в этот же день примет "Фиорентину".
"Ювентус" и "Фиорентина" сыграли вничью в матче чемпионата Италии
