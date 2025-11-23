https://ria.ru/20251123/napoli-2056867077.html
"Наполи" возглавил таблицу чемпионата Италии по футболу
"Наполи" возглавил таблицу чемпионата Италии по футболу - 23.11.2025
"Наполи" возглавил таблицу чемпионата Италии по футболу
Футболисты "Наполи" одержали победу над "Аталантой" в матче 12-го тура чемпионата Италии. РИА Новости Спорт, 23.11.2025
неаполь
