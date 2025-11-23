https://ria.ru/20251123/match-2056870568.html
В Одессе прервали футбольный матч из-за отключения электричества
В Одессе прервали футбольный матч из-за отключения электричества - РИА Новости Спорт, 23.11.2025
В Одессе прервали футбольный матч из-за отключения электричества
Матч 17-го тура второго по силе дивизиона чемпионата Украины по футболу в Одессе между местным "Черноморцем" и хмельницким "Подольем" был остановлен из-за... РИА Новости Спорт, 23.11.2025
2025-11-23T01:38:00+03:00
2025-11-23T01:38:00+03:00
2025-11-23T01:38:00+03:00
футбол
одесса
украина
укрэнерго
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/01/2008676598_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_fcf4482634d8f49535584d31312ee578.jpg
/20251029/futbol-2051651821.html
одесса
украина
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/01/2008676598_80:0:2809:2047_1920x0_80_0_0_df9943bd114940f184b2349c0468522e.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
одесса, украина, укрэнерго
Футбол, Одесса, Украина, Укрэнерго
В Одессе прервали футбольный матч из-за отключения электричества
В Одессе прервали матч "Черноморца" и "Подолья" из-за отключения электричества