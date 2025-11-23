Рейтинг@Mail.ru
В Одессе прервали футбольный матч из-за отключения электричества
Футбол
 
01:38 23.11.2025
В Одессе прервали футбольный матч из-за отключения электричества
В Одессе прервали футбольный матч из-за отключения электричества - РИА Новости Спорт, 23.11.2025
В Одессе прервали футбольный матч из-за отключения электричества
Матч 17-го тура второго по силе дивизиона чемпионата Украины по футболу в Одессе между местным "Черноморцем" и хмельницким "Подольем" был остановлен из-за... РИА Новости Спорт, 23.11.2025
футбол
одесса
украина
укрэнерго
одесса, украина, укрэнерго
Футбол, Одесса, Украина, Укрэнерго
В Одессе прервали футбольный матч из-за отключения электричества

В Одессе прервали матч "Черноморца" и "Подолья" из-за отключения электричества

© РИА Новости / Сергей МальгавкоЛинии электропередач
Линии электропередач - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Линии электропередач . Архивное фото
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Матч 17-го тура второго по силе дивизиона чемпионата Украины по футболу в Одессе между местным "Черноморцем" и хмельницким "Подольем" был остановлен из-за отключения электроэнергии на стадионе.
Матч проходил в субботу. На 77-й минуте при счете 4:0 в пользу хозяев во время атаки "Черноморца" на арене, рассчитанной на 34 тысячи зрителей, погас свет, после чего болельщики включили фонари на мобильных устройствах. Через несколько минут энергоснабжение восстановилось и игра была продолжена. Матч завершился со счетом 4:1 в пользу "черно-синих".
Ранее оператор энергосистемы Украины "Укрэнерго" сообщал об ограничениях на подачу электроэнергии 22 ноября. Компания в своем Telegram-канале уточнила, что во всех регионах страны возможны почасовые отключения.
Футбольный мяч - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
Киевское "Динамо" впервые с 2021 года обыграло "Шахтер"
29 октября, 21:23
 
ФутболОдессаУкраинаУкрэнерго
 
