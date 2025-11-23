В Одессе прервали футбольный матч из-за отключения электричества

МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Матч 17-го тура второго по силе дивизиона чемпионата Украины по футболу в Одессе между местным "Черноморцем" и хмельницким "Подольем" был остановлен из-за отключения электроэнергии на стадионе.

Матч проходил в субботу. На 77-й минуте при счете 4:0 в пользу хозяев во время атаки "Черноморца" на арене, рассчитанной на 34 тысячи зрителей, погас свет, после чего болельщики включили фонари на мобильных устройствах. Через несколько минут энергоснабжение восстановилось и игра была продолжена. Матч завершился со счетом 4:1 в пользу "черно-синих".