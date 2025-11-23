Махачев вновь заявил о желании подраться в Белом доме

КАСПИЙСК, 23 ноя - РИА Новости. Обладатель титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полусреднем весе Ислам Махачев вновь заявил о желании принять участие в турнире промоушена в Белом доме.

Ранее Трамп анонсировал турнир UFC на лужайке перед Белым домом в честь 250-летия страны. Он должен состояться 14 июня 2026 года.