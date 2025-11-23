Махачев вновь заявил о желании подраться в Белом доме

КАСПИЙСК, 23 ноя - РИА Новости. Обладатель титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полусреднем весе Ислам Махачев вновь заявил о желании принять участие в турнире промоушена в Белом доме.
На турнире UFC 322 в Нью-Йорке Махачев победил австралийца Джека Делла Маддалену единогласным решением судей и отобрал у него чемпионский пояс в полусреднем дивизионе. Уроженец Дагестана стал первым российским бойцом, выигравшим титул в двух весовых категориях UFC – ранее он владел поясом в легком весе. В октагоне после поединка Махачев обратился к президенту США Дональду Трампу фразой: "Открывай Белый дом, мы идем".
"На счет следующего боя – большой турнир будет в Белом доме, может первый и последний, почему бы не внести свое имя в этот турнир", – сказал Махачев в разговоре с журналистами в аэропорту Махачкалы после прилета в Дагестан.
Ранее Трамп анонсировал турнир UFC на лужайке перед Белым домом в честь 250-летия страны. Он должен состояться 14 июня 2026 года.