"Вашингтон" Овечкина проиграл "Тампе", Кучеров набрал три очка

Встреча, которая состоялась в столице США, завершилась победой гостей со счетом 5:3 (4:1, 0:1, 1:1). В составе "Тампы" шайбы забросили оформивший дубль Брэндон Хагел (3-я и 12-я минуты), Оливер Бьеркстранд (6), российский нападающий Никита Кучеров (19) и Энтони Сирелли (56). У "Вашингтона" отличились Джастин Сурдиф (2), Джейкоб Чикран (26) и Этен Фрэнк (46).

Никита Кучеров, продливший личную результативную серию до пяти игр, также отметился двумя голевыми передачами. Россиянин 44-й раз в карьере набрал два очка и более в первых периодах в матчах чемпионатов НХЛ и установил новый рекорд "Тампы" по этому показателю, а также 28-й раз в карьере отметился тремя результативными действиями в течение одного периода и повторил лучший результат среди действующих игроков лиги, сравнявшись с капитаном "Эдмонтон Ойлерз" Коннором Макдэвидом. Во втором периоде Кучеров получил повреждение и досрочно завершил матч.