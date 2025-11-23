Рейтинг@Mail.ru
"Вашингтон" Овечкина проиграл "Тампе", Кучеров набрал три очка
Хоккей
 
05:54 23.11.2025
"Вашингтон" Овечкина проиграл "Тампе", Кучеров набрал три очка
"Вашингтон" Овечкина проиграл "Тампе", Кучеров набрал три очка
Хоккеисты "Вашингтон Кэпиталз" проиграли "Тампа-Бэй Лайтнинг" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
"Вашингтон" Овечкина проиграл "Тампе", Кучеров набрал три очка

"Вашингтон" с Овечкиным проиграл "Тампе", Кучеров набрал 3 очка и получил травму

МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Хоккеисты "Вашингтон Кэпиталз" проиграли "Тампа-Бэй Лайтнинг" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
23 ноября 2025 • начало в 03:00
Завершен
Вашингтон
3 : 5
Тампа-Бэй
01:06 • Джастин Сурдиф
(Том Уилсон, Мартин Фехервари)
25:26 • Якоб Чичрун
45:24 • Этен Франк
(Сонни Милано, Якоб Чичрун)
02:53 • Брэндон Хагель
(Энтони Чирелли, Эрик Чернак)
05:21 • Оливер Бьеркстранд
(Никита Кучеров, Даррен Рэддиш)
11:36 • Брэндон Хагель
(Никита Кучеров, Янис Жером Мозер)
18:19 • Никита Кучеров
(Брэндон Хагель, Charles-Edouard D'Astous)
55:51 • Энтони Чирелли
(Брэндон Хагель, Джейк Гентцель)
Встреча, которая состоялась в столице США, завершилась победой гостей со счетом 5:3 (4:1, 0:1, 1:1). В составе "Тампы" шайбы забросили оформивший дубль Брэндон Хагел (3-я и 12-я минуты), Оливер Бьеркстранд (6), российский нападающий Никита Кучеров (19) и Энтони Сирелли (56). У "Вашингтона" отличились Джастин Сурдиф (2), Джейкоб Чикран (26) и Этен Фрэнк (46).
Никита Кучеров, продливший личную результативную серию до пяти игр, также отметился двумя голевыми передачами. Россиянин 44-й раз в карьере набрал два очка и более в первых периодах в матчах чемпионатов НХЛ и установил новый рекорд "Тампы" по этому показателю, а также 28-й раз в карьере отметился тремя результативными действиями в течение одного периода и повторил лучший результат среди действующих игроков лиги, сравнявшись с капитаном "Эдмонтон Ойлерз" Коннором Макдэвидом. Во втором периоде Кучеров получил повреждение и досрочно завершил матч.
Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин провел на площадке 23 минуты игрового времени, нанес четыре броска в створ ворот, применил четыре силовых приема и очков не набрал. 40-летний россиянин прервал личную результативную серию, которая составила четыре матча.
"Вашингтон" потерпел первое поражение после трех побед подряд. "Тампа" продлила победную серию до трех игр.
