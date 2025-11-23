https://ria.ru/20251123/hemilton-2056897833.html
"Чувствую себя ужасно": Хэмилтон назвал текущий сезон худшим в карьере
"Чувствую себя ужасно": Хэмилтон назвал текущий сезон худшим в карьере - РИА Новости Спорт, 23.11.2025
"Чувствую себя ужасно": Хэмилтон назвал текущий сезон худшим в карьере
Британский пилот "Феррари" Льюис Хэмилтон назвал текущий сезон "Формулы-1" худшим в своей карьере, отметив, что всего его старания только портят общую картину. РИА Новости Спорт, 23.11.2025
2025-11-23T10:35:00+03:00
2025-11-23T10:35:00+03:00
2025-11-23T11:29:00+03:00
спорт
льюис хэмилтон
феррари
формула-1
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/16/1994962588_0:254:1638:1175_1920x0_80_0_0_b738c79bfaa4e48ec499e8915408ebc9.jpg
/20251123/norris-2056891792.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/16/1994962588_0:235:1638:1464_1920x0_80_0_0_8bca9f651539a42b381665db9959f7c9.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, льюис хэмилтон, феррари
Спорт, Льюис Хэмилтон, Феррари, Формула-1
"Чувствую себя ужасно": Хэмилтон назвал текущий сезон худшим в карьере
Хэмилтон назвал текущий сезон "Формулы-1" худшим в своей карьере