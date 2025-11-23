Рейтинг@Mail.ru
"Чувствую себя ужасно": Хэмилтон назвал текущий сезон худшим в карьере
Формула-1
 
10:35 23.11.2025 (обновлено: 11:29 23.11.2025)
"Чувствую себя ужасно": Хэмилтон назвал текущий сезон худшим в карьере
"Чувствую себя ужасно": Хэмилтон назвал текущий сезон худшим в карьере
Британский пилот "Феррари" Льюис Хэмилтон назвал текущий сезон "Формулы-1" худшим в своей карьере, отметив, что всего его старания только портят общую картину. РИА Новости Спорт, 23.11.2025
Спорт, Льюис Хэмилтон, Феррари, Формула-1
"Чувствую себя ужасно": Хэмилтон назвал текущий сезон худшим в карьере

Хэмилтон назвал текущий сезон "Формулы-1" худшим в своей карьере

МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Британский пилот "Феррари" Льюис Хэмилтон назвал текущий сезон "Формулы-1" худшим в своей карьере, отметив, что всего его старания только портят общую картину.
Хэмилтон занимает шестое место в зачете пилотов, набрав 149 очков. В текущем сезоне британец ни разу не попал на подиум. В 2025 году на его счету одна победа - в спринте на Гран-при Китая.
«
"Я чувствую себя ужасно. Это мой худший сезон за всю историю, и, как бы я ни старался, становится только хуже. Я пытаюсь выжимать из болида абсолютно все, что только возможно", - приводит слова Хэмилтона Sky Sports.
Текущий сезон является для Хэмилтона дебютным в "Феррари", до этого британец с 2013 года выступал за "Мерседес". Он завоевал семь чемпионских титулов в "Формуле-1", что является повторением рекорда немца Михаэля Шумахера. Всего в его активе 105 побед на Гран-при и 202 подиума.
Ландо Норрис - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
Норрис упрочил лидерство в зачете пилотов "Формулы-1"
