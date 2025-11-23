Рейтинг@Mail.ru
Касерес хочет, чтобы Гусева утвердили главным тренером "Динамо" - РИА Новости Спорт, 23.11.2025
20:32 23.11.2025
Касерес хочет, чтобы Гусева утвердили главным тренером "Динамо"
Защитник московского "Динамо" Хуан Касерес заявил журналистам, хотел бы утверждения Ролана Гусева главным тренером футбольного клуба. РИА Новости Спорт, 23.11.2025
спорт, россия, ролан гусев, валерий карпин, хуан касерес, динамо москва, российская премьер-лига (рпл)
Касерес хочет, чтобы Гусева утвердили главным тренером "Динамо"

Касерес: было бы великолепно, если бы Гусева утвердили главным тренером "Динамо"

МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Защитник московского "Динамо" Хуан Касерес заявил журналистам, хотел бы утверждения Ролана Гусева главным тренером футбольного клуба.
В понедельник Валерий Карпин объявил об уходе из "Динамо", отказавшись от совмещения должностей главного тренера в сборной России и московском клубе. Гусев был назначен исполняющим обязанности главного тренера. В воскресенье "Динамо" дома разгромило махачкалинское "Динамо" со счетом 3:0 и прервало серию из пяти матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ) без побед.
«
"Это было бы великолепно. Это легенда клуба, и было бы очень хорошо", - сказал уругваец в ответ на вопрос о том, хотел ли бы он, чтобы Гусев продолжил работу в качестве главного тренера "бело-голубых".
После 16 матчей РПЛ "Динамо" с 20 очками занимает девятое место в турнирной таблице.
Карпин заявил, что не понимает мотивов кампании против совмещения постов
17 июня, 15:31
 
ФутболСпортРоссияРолан ГусевВалерий КарпинХуан КасересДинамо МоскваРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
