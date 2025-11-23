https://ria.ru/20251123/gusev-2056986946.html
Касерес хочет, чтобы Гусева утвердили главным тренером "Динамо"
Защитник московского "Динамо" Хуан Касерес заявил журналистам, хотел бы утверждения Ролана Гусева главным тренером футбольного клуба. РИА Новости Спорт, 23.11.2025
2025-11-23T20:32:00+03:00
россия
спорт, россия, ролан гусев, валерий карпин, хуан касерес, динамо москва, российская премьер-лига (рпл)
Касерес: было бы великолепно, если бы Гусева утвердили главным тренером "Динамо"