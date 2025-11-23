https://ria.ru/20251123/futbol-2057011127.html
Умер Никита Симонян
Умер Никита Симонян
Олимпийский чемпион по футболу в составе сборной СССР Никита Симонян скончался в возрасте 99 лет, заявил РИА Новости глава Союза ветеранов футбола России... РИА Новости Спорт, 24.11.2025
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости, Андрей Михайлов. Олимпийский чемпион по футболу в составе сборной СССР Никита Симонян скончался в возрасте 99 лет, заявил РИА Новости глава Союза ветеранов футбола России Александр Мирзоян.
"Никита Палыч умер 30 минут назад. Все детали по прощанию будут завтра", - сказал Мирзоян.
Симонян, которому 12 октября исполнилось 99 лет, являлся победителем Игр 1956 года в Мельбурне, четырехкратным чемпионом и двукратным обладателем Кубка СССР, лучшим бомбардиром в истории московского "Спартака" (160 голов). Он выступал за "красно-белых" с 1949 по 1959 год. В качестве тренера Симонян трижды становился чемпионом СССР и четыре раза выигрывал Кубок страны, возглавлял сборную СССР. На протяжении более чем 30 лет занимает руководящие должности в отечественном футболе - сначала работал в Федерации футбола СССР, затем в Российском футбольном союзе.
Симонян - заслуженный мастер спорта и заслуженный тренер СССР, был удостоен орденов "За заслуги перед Отечеством" III и IV степеней, звания "Заслуженный работник физической культуры РФ". В октябре президент России Владимир Путин присвоил Симоняну звание Героя Труда за большой вклад в популяризацию отечественного футбола. Симонян был награжден олимпийским орденом МОК и орденом Международной федерации футбола (ФИФА).
Симонян являлся старейшим живущим олимпийским чемпионом после того, как 29 октября в возрасте 101 года умер олимпийский чемпион 1948 года по велоспорту француз Шарль Кост.