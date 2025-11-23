Рейтинг@Mail.ru
23.11.2025
Тюкавин считает, что Гусев созрел для работы главным тренером "Динамо"
20:52 23.11.2025
Тюкавин считает, что Гусев созрел для работы главным тренером "Динамо"
Тюкавин считает, что Гусев созрел для работы главным тренером "Динамо"
футбол
россия
константин тюкавин
ролан гусев
валерий карпин
динамо москва
российская премьер-лига (рпл)
россия
Футбол, Россия, Константин Тюкавин, Ролан Гусев, Валерий Карпин, Динамо Москва, Российская премьер-лига (РПЛ)
Футбол, Россия, Константин Тюкавин, Ролан Гусев, Валерий Карпин, Динамо Москва, Российская премьер-лига (РПЛ)
Футбол
Тюкавин считает, что Гусев созрел для работы главным тренером "Динамо"

Тюкавин: Гусев созрел для того, чтобы стать главным

МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Нападающий московского футбольного клуба "Динамо" Константин Тюкавин выразил надежду на то, что исполняющий обязанности главного тренера команды Ролан Гусев будет утвержден на посту.
В понедельник Валерий Карпин объявил об уходе из "Динамо", отказавшись от совмещения должностей главного тренера в сборной России и московском клубе. Гусев был назначен исполняющим обязанности главного тренера. В воскресенье "Динамо" дома разгромило махачкалинское "Динамо" со счетом 3:0 и прервало серию из пяти матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ) без побед, Тюкавин забил первый мяч в игре.
"Узнал об уходе в Карпина в выходной день после сборной. Для меня это было неожиданно. Попрощались с ним, когда они со штабом приехали на базу, сказали нам слова напутствия. Надеюсь, что будем дальше видеться с ним в сборной", - заявил Тюкавин журналистам.
"Надеюсь, что Гусев останется с нами. Мы будем всячески ему помогать, выполнять все требования. Наверное, он созрел для того, чтобы стать главным. От нас всех зависит, останется ли он в этой роли", - добавил футболист.
Тюкавин отметил, что состоявшаяся на этой неделе встреча с руководителями клуба помогла футболистам: "Всегда приятно, когда такие люди приезжают на базу поддержать, а не потопить еще ниже. Мы раскрепостились, завелись. Надеюсь, что начали выбираться из трудностей".
После 16 матчей РПЛ "Динамо" с 20 очками занимает девятое место в турнирной таблице.
Российская премьер-лига (РПЛ)
23 ноября 2025 • начало в 17:30
Завершен
Динамо Москва
3 : 0
Динамо Махачкала
27‎’‎ • Константин Тюкавин
(Ярослав Гладышев)
46‎’‎ • Иван Сергеев
(Бителло)
87‎’‎ • Эль-Мехди Маухуб
ФутболРоссияКонстантин ТюкавинРолан ГусевВалерий КарпинДинамо МоскваРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
