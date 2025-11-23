https://ria.ru/20251123/futbol-2056990760.html
Тюкавин считает, что Гусев созрел для работы главным тренером "Динамо"
2025-11-23T20:52:00+03:00
россия
Тюкавин считает, что Гусев созрел для работы главным тренером "Динамо"
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Нападающий московского футбольного клуба "Динамо" Константин Тюкавин выразил надежду на то, что исполняющий обязанности главного тренера команды Ролан Гусев будет утвержден на посту.
В понедельник Валерий Карпин
объявил об уходе из "Динамо
", отказавшись от совмещения должностей главного тренера в сборной России
и московском клубе. Гусев
был назначен исполняющим обязанности главного тренера. В воскресенье "Динамо" дома разгромило махачкалинское "Динамо" со счетом 3:0 и прервало серию из пяти матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ
) без побед, Тюкавин
забил первый мяч в игре.
"Узнал об уходе в Карпина в выходной день после сборной. Для меня это было неожиданно. Попрощались с ним, когда они со штабом приехали на базу, сказали нам слова напутствия. Надеюсь, что будем дальше видеться с ним в сборной", - заявил Тюкавин журналистам.
"Надеюсь, что Гусев останется с нами. Мы будем всячески ему помогать, выполнять все требования. Наверное, он созрел для того, чтобы стать главным. От нас всех зависит, останется ли он в этой роли", - добавил футболист.
Тюкавин отметил, что состоявшаяся на этой неделе встреча с руководителями клуба помогла футболистам: "Всегда приятно, когда такие люди приезжают на базу поддержать, а не потопить еще ниже. Мы раскрепостились, завелись. Надеюсь, что начали выбираться из трудностей".
После 16 матчей РПЛ "Динамо" с 20 очками занимает девятое место в турнирной таблице.