FIA аннулировала результаты пилотов "Макларена" на Гран-при Лас-Вегаса
Пилот Ред Булл Макс Ферстаппен
Формула-1
 
12:49 23.11.2025 (обновлено: 13:10 23.11.2025)
FIA аннулировала результаты пилотов "Макларена" на Гран-при Лас-Вегаса
FIA аннулировала результаты пилотов "Макларена" на Гран-при Лас-Вегаса - РИА Новости Спорт, 23.11.2025
FIA аннулировала результаты пилотов "Макларена" на Гран-при Лас-Вегаса
Результаты пилотов команды "Макларен" австралийца Оскара Пиастри и британца Ландо Норриса по итогам гонки Гран-при Лас-Вегаса "Формулы-1" аннулированы,... РИА Новости Спорт, 23.11.2025
FIA аннулировала результаты пилотов "Макларена" на Гран-при Лас-Вегаса

Результаты Норриса и Пиастри на Гран-при Лас-Вегаса аннулировали из-за нарушений

Ландо Норрис
Ландо Норрис - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Ландо Норрис. Архивное фото
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Результаты пилотов команды "Макларен" австралийца Оскара Пиастри и британца Ландо Норриса по итогам гонки Гран-при Лас-Вегаса "Формулы-1" аннулированы, сообщается на сайте Международной автомобильной федерации (FIA).
Гонка прошла в воскресенье и завершилась победой нидерландского гонщика "Ред Булл" Макса Ферстаппена. Норрис финишировал вторым, Пиастри - четвертым.
Причиной дисквалификации стал слишком сильный износ планок под днищем, нарушающий технический регламент.
После дисквалификации пилотов топ-10 по итогам Гран-при выглядит следующим образом: 1. Макс Ферстаппен (Нидерланды, "Ред Булл"), 2. Джордж Расселл (Великобритания, "Мерседес"), 3. Андреа Кими Антонелли (Италия, "Мерседес"), 4. Шарль Леклер (Монако, "Феррари"), 5. Карлос Сайнс (Испания, "Уильямс"), 6. Исак Хаджар (Франция; RB), 7. Нико Хюлькенберг (Германия, "Кик Заубер"), 8. Льюис Хэмилтон (Великобритания; "Феррари"), 9. Эстебан Окон (Франция; "Хаас"), 10. Оливер Берман (Великобритания; "Хаас").
Льюис Хэмилтон
"Чувствую себя ужасно": Хэмилтон назвал текущий сезон худшим в карьере
23 ноября, 10:35
 
Формула-1АвтоВеликобританияЛандо НоррисЛас-ВегасОскар ПиастриМерседесФранцияМакс ФерстаппенФеррари
 
