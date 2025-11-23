Рейтинг@Mail.ru
"Трактор" расторг контракт с вратарем Дригером
Хоккей
 
16:40 23.11.2025 (обновлено: 16:43 23.11.2025)
"Трактор" расторг контракт с вратарем Дригером
"Трактор" расторг контракт с вратарем Дригером
Челябинский "Трактор" расторг соглашение с канадским голкипером Крисом Дригером, сообщается в Telegram-канале клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 23.11.2025
"Трактор" расторг контракт с вратарем Дригером

"Трактор" расторг контракт с Дригером после 16 пропущенных шайб за четыре игры

МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Челябинский "Трактор" расторг соглашение с канадским голкипером Крисом Дригером, сообщается в Telegram-канале клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Контракт с 31-летним вратарем расторгнут по обоюдному согласию.
В последних четырех встречах Дригер пропустил 16 шайб. Он перешел в "Трактор" в июне и одержал с командой восемь побед в 23 матчах, отразив 89,7% бросков, что является худшим показателем среди трех вратарей клуба.
Дригер на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2012 года был выбран в третьем раунде под общим 76-м номером клубом "Оттава Сенаторз". На протяжении карьеры он выступал в составе "Флориды Пантерз", "Сиэтл Кракен", а также ряда клубов Американской хоккейной лиги. В марте 2025 года был обменян в "Виннипег Джетс" и не провел ни одного матча за клуб. Дригер является серебряным призером чемпионата мира по хоккею 2022 года в составе сборной Канады.
