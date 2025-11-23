https://ria.ru/20251123/driger-2056951629.html
"Трактор" расторг контракт с вратарем Дригером
Челябинский "Трактор" расторг соглашение с канадским голкипером Крисом Дригером, сообщается в Telegram-канале клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 23.11.2025
"Трактор" расторг контракт с Дригером после 16 пропущенных шайб за четыре игры