Тюкавин рассказал об изменениях в "Динамо" после смены тренера

МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Нападающий московского "Динамо" и сборной России Константин Тюкавин заявил журналистам, что после смены тренера столичная команда будет играть в более атакующий футбол.
В понедельник Валерий Карпин объявил об уходе из "Динамо", отказавшись от совмещения должностей главного тренера в сборной России и московском клубе. Ролан Гусев был назначен исполняющим обязанности главного тренера. В воскресенье "Динамо" дома разгромило махачкалинское "Динамо" со счетом 3:0 и прервало серию из пяти матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ) без побед.
23 ноября 2025 • начало в 17:30
Завершен
27’ • Константин Тюкавин
46’ • Иван Сергеев
(Бителло)
87’ • Эль-Мехди Маухуб
"Не сказал бы, что сегодня нам было легко. Мы перестраивались всю неделю, готовились к игре, хотели порадовать болельщиков. Понимаем, что сейчас в таблице мы не там, где должны быть. Побольше бы таких моментов, как сегодняшний забитый мяч, может, и голов у меня было бы больше. Просто подставил клюшку и забил", - сказал Тюкавин.
"Новая тактика? А как нам играть по-другому? (Данил) Глебов выбыл, а атака у нас хорошая. Теперь будем пытаться забивать больше, чем соперник. Что касается встречи с руководителями клуба, то всегда приятно, когда такие люди приезжают на базу поддержать, а не потопить еще ниже. Мы раскрепостились, завелись. Надеюсь, что начали выбираться из трудностей", - добавил он.