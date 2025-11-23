Рейтинг@Mail.ru
Тюкавин рассказал об изменениях в "Динамо" после смены тренера - РИА Новости Спорт, 23.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
20:58 23.11.2025
https://ria.ru/20251123/dinamo-2056991696.html
Тюкавин рассказал об изменениях в "Динамо" после смены тренера
Тюкавин рассказал об изменениях в "Динамо" после смены тренера - РИА Новости Спорт, 23.11.2025
Тюкавин рассказал об изменениях в "Динамо" после смены тренера
Нападающий московского "Динамо" и сборной России Константин Тюкавин заявил журналистам, что после смены тренера столичная команда будет играть в более атакующий РИА Новости Спорт, 23.11.2025
2025-11-23T20:58:00+03:00
2025-11-23T20:58:00+03:00
футбол
спорт
россия
валерий карпин
ролан гусев
константин тюкавин
динамо москва
российская премьер-лига (рпл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/109060/13/1090601388_0:10:3462:1957_1920x0_80_0_0_3d6c7c57ba819d970935769f01e95196.jpg
/20251123/futbol-2056990760.html
россия
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/109060/13/1090601388_419:0:3042:1967_1920x0_80_0_0_d31d997d7e7703c9d339f24664037b0a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, россия, валерий карпин, ролан гусев, константин тюкавин, динамо москва, российская премьер-лига (рпл)
Футбол, Спорт, Россия, Валерий Карпин, Ролан Гусев, Константин Тюкавин, Динамо Москва, Российская премьер-лига (РПЛ)
Тюкавин рассказал об изменениях в "Динамо" после смены тренера

Тюкавин: после ухода Карпина "Динамо" будет играть в более атакующий футбол

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкФутболисты "Динамо"
Футболисты Динамо - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Футболисты "Динамо". Архивное фото
Читать в
Дзен
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Нападающий московского "Динамо" и сборной России Константин Тюкавин заявил журналистам, что после смены тренера столичная команда будет играть в более атакующий футбол.
В понедельник Валерий Карпин объявил об уходе из "Динамо", отказавшись от совмещения должностей главного тренера в сборной России и московском клубе. Ролан Гусев был назначен исполняющим обязанности главного тренера. В воскресенье "Динамо" дома разгромило махачкалинское "Динамо" со счетом 3:0 и прервало серию из пяти матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ) без побед.
Российская премьер-лига (РПЛ)
23 ноября 2025 • начало в 17:30
Завершен
Динамо Москва
3 : 0
Динамо Махачкала
27‎’‎ • Константин Тюкавин
(Ярослав Гладышев)
46‎’‎ • Иван Сергеев
(Бителло)
87‎’‎ • Эль-Мехди Маухуб
Календарь Турнирная таблица История встреч
«
"Не сказал бы, что сегодня нам было легко. Мы перестраивались всю неделю, готовились к игре, хотели порадовать болельщиков. Понимаем, что сейчас в таблице мы не там, где должны быть. Побольше бы таких моментов, как сегодняшний забитый мяч, может, и голов у меня было бы больше. Просто подставил клюшку и забил", - сказал Тюкавин.
"Новая тактика? А как нам играть по-другому? (Данил) Глебов выбыл, а атака у нас хорошая. Теперь будем пытаться забивать больше, чем соперник. Что касается встречи с руководителями клуба, то всегда приятно, когда такие люди приезжают на базу поддержать, а не потопить еще ниже. Мы раскрепостились, завелись. Надеюсь, что начали выбираться из трудностей", - добавил он.
Ролан Гусев - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
Тюкавин считает, что Гусев созрел для работы главным тренером "Динамо"
23 ноября, 20:52
 
ФутболСпортРоссияВалерий КарпинРолан ГусевКонстантин ТюкавинДинамо МоскваРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Металлург Мг
    Авангард
    1
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Салават Юлаев
    Барыс
    7
    4
  • Футбол
    2-й тайм
    КАМАЗ
    Крылья Советов
    1
    1
  • Хоккей
    1-й период
    Спартак Москва
    Автомобилист
    0
    0
  • Хоккей
    1-й период
    ЦСКА
    Лада
    1
    0
  • Футбол
    27.11 20:30
    Динамо Москва
    Зенит
  • Футбол
    27.11 20:45
    Порту
    Ницца
  • Футбол
    27.11 20:45
    Астон Вилла
    Янг Бойз
  • Футбол
    27.11 20:45
    Рома
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Фейенорд
    Селтик
  • Футбол
    27.11 20:45
    ПАОК
    Бранн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Лилль
    Динамо Загреб
  • Футбол
    27.11 23:00
    Црвена Звезда
    ФКСБ
  • Футбол
    27.11 23:00
    Болонья
    Зальцбург
  • Футбол
    27.11 23:00
    Фиорентина
    АЕК Афины
  • Футбол
    27.11 23:00
    Страсбур
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала