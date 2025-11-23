Рейтинг@Mail.ru
"Енисей" одержал победу над "Автодором"
Баскетбол
 
15:01 23.11.2025
"Енисей" одержал победу над "Автодором"
"Енисей" одержал победу над "Автодором"
Красноярский "Енисей" обыграл саратовский "Автодор" в матче регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ. РИА Новости Спорт, 23.11.2025
красноярск
спорт, красноярск, енисей, бк автодор, уникс, единая лига втб
"Енисей" одержал победу над "Автодором"

Красноярский "Енисей" обыграл саратовский "Автодор" в матче Единой лиги ВТБ

МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Красноярский "Енисей" обыграл саратовский "Автодор" в матче регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ.
Встреча в Красноярске завершилась со счетом 80:67 (21:20, 24:17, 14:17, 21:13). Самым результативным игроком матча стал защитник "Автодора" Малик Ньюмэн, который набрал 21 очко. У хозяев Мэтт Коулмэн заработал 16 очков.
"Енисей", одержав пятую победу в сезоне при семи поражениях, занимает восьмую строчку в турнирной таблице Единой лиги ВТБ. "Автодор" располагается на предпоследней, десятой позиции. Команда проиграла десятый матч подряд, всего в активе саратовцев две победы и 11 поражений.
В следующем матче "Енисей" 6 декабря примет московский клуб МБА-МАИ, в этот же день "Автодор" дома сыграет с казанским УНИКСом.
