"Енисей" одержал победу над "Автодором"
Красноярский "Енисей" обыграл саратовский "Автодор" в матче Единой лиги ВТБ