07:17 22.11.2025
Николай Валуев может стать гостем фестиваля спорта в Приамурье
Депутат Госдумы, легендарный российский боксёр Николай Валуев может стать гостем российско-китайского фестиваля "ЗимФестАмур" в Благовещенске, сообщил... РИА Новости Спорт, 22.11.2025
спорт
Дарья Буймова
Дарья Буймова
БЛАГОВЕЩЕНСК, 22 ноя – РИА Новости. Депутат Госдумы, легендарный российский боксёр Николай Валуев может стать гостем российско-китайского фестиваля "ЗимФестАмур" в Благовещенске, сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов.
"Пригласил Николая Сергеевича Валуева на масштабный зимний фестиваль "ЗимФестАмур". Депутат Госдумы, легенда российского бокса заинтересовался предложением и сказал, что постарается запланировать визит в регион", - написал Орлов в Telegram-канале.
Российско-китайский фестиваль зимних видов спорта пройдет с 28 февраля по 1 марта на пограничной реке Амур в Благовещенске. В программе — соревнования по хоккею, плаванию, а также автомобильные гонки и заезды багги, добавил Орлов.
