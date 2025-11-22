Рейтинг@Mail.ru
Два россиянина из команды Хабиба проиграли на турнире UFC в Катаре
Единоборства
 
21:36 22.11.2025
Два россиянина из команды Хабиба проиграли на турнире UFC в Катаре
Российский боец смешанных единоборств (ММА) Тагир Уланбеков досрочно уступил Киоджи Хоригучи на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Катаре
Два россиянина из команды Хабиба проиграли на турнире UFC в Катаре

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Российский боец смешанных единоборств (ММА) Тагир Уланбеков досрочно уступил Киоджи Хоригучи на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Катаре и прервал четырехматчевую победную серию.
Первый поединок основного карда закончился поражением россиянина в третьем раунде после удушающего приема в исполнении японского спортсмена. Уланбеков впервые проиграл досрочно в профессиональной карьере.
Ранее на турнире в Дохе россиянин Сайгид Изагахмаев уступил датчанину Николасу Далби раздельным решением судей.
