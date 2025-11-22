https://ria.ru/20251122/tsarukyan--2056865200.html
Царукян досрочно победил в главном бою турнира UFC в Катаре
Царукян досрочно победил в главном бою турнира UFC в Катаре - РИА Новости Спорт, 22.11.2025
Царукян досрочно победил в главном бою турнира UFC в Катаре
Россиянин армянского происхождения Арман Царукян досрочно победил новозеландца Дэна Хукера в главном бою турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в...
2025-11-22T23:56:00+03:00
2025-11-22T23:56:00+03:00
2025-11-22T23:56:00+03:00
Царукян досрочно победил в главном бою турнира UFC в Катаре
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Россиянин армянского происхождения Арман Царукян досрочно победил новозеландца Дэна Хукера в главном бою турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Дохе.
Поединок представителей дивизиона легковесов завершился победой Царукяна удушающим приемом на четвертой минуте второго раунда.
В соглавном бою ирландец Иэн Гэрри судейским решением одолел экс-чемпиона организации в полусреднем весе американца палестинского происхождения Белала Мухаммада. Также уроженец Дагестана, ныне представляющий Бахрейн, Шамиль Газиев досрочно проиграл доминиканцу Вальдо Кортес-Акосте в поединке дивизиона тяжеловесов.
Царукяну 29 лет. В январе он должен был драться против соотечественника Ислама Махачева за чемпионский пояс в легком весе, но снялся из-за травмы. Всего на его счету 23 победы и три поражения в ММА. В рейтинге UFC вне зависимости от весовой категории (P4P) боец занимает 14-ю строчку.
Хукеру 35 лет. Его рекорд составляет 24 победы и 13 поражений. Он занимает шестое место в рейтинге легковесов организации.