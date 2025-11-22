Царукян досрочно победил в главном бою турнира UFC в Катаре

Царукяну 29 лет. В январе он должен был драться против соотечественника Ислама Махачева за чемпионский пояс в легком весе, но снялся из-за травмы. Всего на его счету 23 победы и три поражения в ММА. В рейтинге UFC вне зависимости от весовой категории (P4P) боец занимает 14-ю строчку.