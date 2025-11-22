https://ria.ru/20251122/rpl-2056822344.html
"Спартак" обыгрывает ЦСКА после первого тайма дерби в РПЛ
Футболисты "Спартака" ведут в счете после первого тайма столичного дерби против ЦСКА в рамках 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). РИА Новости Спорт, 22.11.2025
2025-11-22T17:41:00+03:00
2025-11-22T17:41:00+03:00
2025-11-22T18:43:00+03:00
футбол
игорь дмитриев (24.07.2004)
спартак москва
пфк цска
российская премьер-лига (рпл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/16/2056820564_0:0:1767:994_1920x0_80_0_0_116d84dc493f79b20aa8e1318319ea08.jpg
/20251122/futbol-2056821253.html
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/16/2056820564_139:0:1688:1162_1920x0_80_0_0_274ba06e30310bdc23d4229973815e20.jpg
игорь дмитриев (24.07.2004), спартак москва, пфк цска, российская премьер-лига (рпл)
Футбол, Игорь Дмитриев (24.07.2004), Спартак Москва, ПФК ЦСКА, Российская премьер-лига (РПЛ)
"Спартак" обыгрывает ЦСКА после первого тайма столичного дерби в РПЛ