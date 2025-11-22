Рейтинг@Mail.ru
"Спартак" обыгрывает ЦСКА после первого тайма дерби в РПЛ - РИА Новости Спорт, 22.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
17:41 22.11.2025 (обновлено: 18:43 22.11.2025)
https://ria.ru/20251122/rpl-2056822344.html
"Спартак" обыгрывает ЦСКА после первого тайма дерби в РПЛ
"Спартак" обыгрывает ЦСКА после первого тайма дерби в РПЛ - РИА Новости Спорт, 22.11.2025
"Спартак" обыгрывает ЦСКА после первого тайма дерби в РПЛ
Футболисты "Спартака" ведут в счете после первого тайма столичного дерби против ЦСКА в рамках 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). РИА Новости Спорт, 22.11.2025
2025-11-22T17:41:00+03:00
2025-11-22T18:43:00+03:00
футбол
игорь дмитриев (24.07.2004)
спартак москва
пфк цска
российская премьер-лига (рпл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/16/2056820564_0:0:1767:994_1920x0_80_0_0_116d84dc493f79b20aa8e1318319ea08.jpg
/20251122/futbol-2056821253.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/16/2056820564_139:0:1688:1162_1920x0_80_0_0_274ba06e30310bdc23d4229973815e20.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
игорь дмитриев (24.07.2004), спартак москва, пфк цска, российская премьер-лига (рпл)
Футбол, Игорь Дмитриев (24.07.2004), Спартак Москва, ПФК ЦСКА, Российская премьер-лига (РПЛ)
"Спартак" обыгрывает ЦСКА после первого тайма дерби в РПЛ

"Спартак" обыгрывает ЦСКА после первого тайма столичного дерби в РПЛ

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкФутбол. РПЛ. "Спартак" (Москва) - "ЦСКА" (Москва)
Футбол. РПЛ. Спартак (Москва) - ЦСКА (Москва) - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Читать в
Дзен
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Футболисты "Спартака" ведут в счете после первого тайма столичного дерби против ЦСКА в рамках 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Встреча проходит в субботу на стадионе "красно-белых". "Спартак" открыл счет на 43-й минуте - мяч забил Игорь Дмитриев.
Российская премьер-лига (РПЛ)
22 ноября 2025 • начало в 16:45
Завершен
Спартак Москва
1 : 0
ЦСКА
43‎’‎ • Игорь Дмитриев
(Эсекьель Барко)
Календарь Турнирная таблица История встреч
На 5-й минуте игры футболист ЦСКА Данил Круговой столкнулся с вратарем "Спартака" Александром Максименко и был заменен, вместо него на поле вышел Матия Попович.
"Спартак" проводит первый матч под руководством исполняющего обязанности главного тренера Вадима Романова, который был назначен на эту должность после отставки серба Деяна Станковича.
Логотип ФК Челси - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
"Челси" обыграл "Бернли" в матче чемпионата Англии
22 ноября, 17:34
 
ФутболИгорь Дмитриев (24.07.2004)Спартак МоскваПФК ЦСКАРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Перерыв
    Металлург Мг
    Авангард
    0
    2
  • Хоккей
    Перерыв
    Салават Юлаев
    Барыс
    1
    2
  • Футбол
    27.11 18:00
    КАМАЗ
    Крылья Советов
  • Хоккей
    27.11 19:30
    Спартак Москва
    Автомобилист
  • Хоккей
    27.11 19:30
    ЦСКА
    Лада
  • Футбол
    27.11 20:30
    Динамо Москва
    Зенит
  • Футбол
    27.11 20:45
    Порту
    Ницца
  • Футбол
    27.11 20:45
    Астон Вилла
    Янг Бойз
  • Футбол
    27.11 20:45
    Рома
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Фейенорд
    Селтик
  • Футбол
    27.11 20:45
    ПАОК
    Бранн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Лилль
    Динамо Загреб
  • Футбол
    27.11 23:00
    Црвена Звезда
    ФКСБ
  • Футбол
    27.11 23:00
    Болонья
    Зальцбург
  • Футбол
    27.11 23:00
    Фиорентина
    АЕК Афины
  • Футбол
    27.11 23:00
    Страсбур
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала