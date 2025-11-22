Рейтинг@Mail.ru
Разин объяснил, почему Кузнецов снова не попал в заявку на игру - РИА Новости Спорт, 22.11.2025
Хоккей
 
18:31 22.11.2025
Разин объяснил, почему Кузнецов снова не попал в заявку на игру
Разин объяснил, почему Кузнецов снова не попал в заявку на игру
Главный тренер магнитогорского хоккейного клуба "Металлург" Андрей Разин заявил, что на данный момент нападающий Евгений Кузнецов не может стабильно выступать... РИА Новости Спорт, 22.11.2025
спорт, евгений кузнецов, андрей разин, ска (санкт-петербург), адмирал, континентальная хоккейная лига (кхл), национальная хоккейная лига (нхл)
Хоккей, Спорт, Евгений Кузнецов, Андрей Разин, СКА (Санкт-Петербург), Адмирал, Континентальная хоккейная лига (КХЛ), Национальная хоккейная лига (НХЛ)
Разин объяснил, почему Кузнецов снова не попал в заявку на игру

Разин заявил, что Кузнецов не может провести больше двух игр на высоком уровне

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Главный тренер магнитогорского хоккейного клуба "Металлург" Андрей Разин заявил, что на данный момент нападающий Евгений Кузнецов не может стабильно выступать на высоком уровне.
В субботу "Металлург" в серии буллитов обыграл владивостокский "Адмирал" со счетом 4:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Кузнецов не попал в заявку на матч. Ранее Разин заявлял, что его устраивает уровень игры 33-летнего нападающего.
Дмитрий Кагарлицкий - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
"Сочи" подписал контракт с Кагарлицким
22 ноября, 16:32
«
"Сейчас хоккей все быстрее и быстрее, и если Женя (Кузнецов) не хочет соответствовать веяниям времени, то он так и будет сидеть в запасе. Я не могу ждать тонких передач. Помимо тонких передач, которые он действительно может делать, есть еще толстые ошибки, когда он на ровном месте теряет шайбу. Я готов прощать какие-то ошибки, но не цепочку их. Если его тонкие передачи будут преобладать над его ошибками и недостающим функциональным состоянием, тогда он будет играть. Как сейчас складывается ситуация - он не может больше двух игр подряд сыграть на довольно высоком уровне", - заявил Разин на пресс-конференции, запись которой опубликована в группе "Металлурга" в соцсети "ВКонтакте".
Кузнецов перешел в "Металлург" 1 октября, подписав контракт до конца сезона-2025/26. Форвард принял участие в 12 матчах текущего регулярного чемпионата и набрал 7 очков (0+7). В апреле Кузнецов расторг соглашение со СКА по взаимному согласию сторон. До перехода в СКА Кузнецов выступал в КХЛ за челябинский "Трактор" с 2009 по 2014 год, после чего перебрался в Национальную хоккейную лигу (НХЛ), став игроком "Вашингтон Кэпиталз". В марте 2024 года столичный клуб обменял россиянина в "Каролину Харрикейнз". Всего на его счету 743 матча в регулярных чемпионатах НХЛ и 575 набранных очков (173 шайбы + 402 передачи), а также 97 игр и 73 очка (33+40) в плей-офф. Форвард выиграл Кубок Стэнли с "Вашингтоном" в 2018 году, также он завоевывал золото чемпионата мира в составе сборной России в 2012 и 2014 годах.
Шайба - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
"Шанхайские драконы" выменяли Калинюка у "Салавата Юлаева"
22 ноября, 14:46
 
ХоккейСпортЕвгений КузнецовАндрей РазинСКА (Санкт-Петербург)АдмиралКХЛ 2025-2026Национальная хоккейная лига (НХЛ)
 
