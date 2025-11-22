Разин объяснил, почему Кузнецов снова не попал в заявку на игру

«

"Сейчас хоккей все быстрее и быстрее, и если Женя (Кузнецов) не хочет соответствовать веяниям времени, то он так и будет сидеть в запасе. Я не могу ждать тонких передач. Помимо тонких передач, которые он действительно может делать, есть еще толстые ошибки, когда он на ровном месте теряет шайбу. Я готов прощать какие-то ошибки, но не цепочку их. Если его тонкие передачи будут преобладать над его ошибками и недостающим функциональным состоянием, тогда он будет играть. Как сейчас складывается ситуация - он не может больше двух игр подряд сыграть на довольно высоком уровне", - заявил Разин на пресс-конференции, запись которой опубликована в группе "Металлурга" в соцсети "ВКонтакте".