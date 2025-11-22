Разин объяснил, почему Кузнецов снова не попал в заявку на игру

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Главный тренер магнитогорского хоккейного клуба "Металлург" Андрей Разин заявил, что на данный момент нападающий Евгений Кузнецов не может стабильно выступать на высоком уровне.
В субботу "Металлург" в серии буллитов обыграл владивостокский "Адмирал" со счетом 4:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Кузнецов не попал в заявку на матч. Ранее Разин заявлял, что его устраивает уровень игры 33-летнего нападающего.
"Сейчас хоккей все быстрее и быстрее, и если Женя (Кузнецов) не хочет соответствовать веяниям времени, то он так и будет сидеть в запасе. Я не могу ждать тонких передач. Помимо тонких передач, которые он действительно может делать, есть еще толстые ошибки, когда он на ровном месте теряет шайбу. Я готов прощать какие-то ошибки, но не цепочку их. Если его тонкие передачи будут преобладать над его ошибками и недостающим функциональным состоянием, тогда он будет играть. Как сейчас складывается ситуация - он не может больше двух игр подряд сыграть на довольно высоком уровне", - заявил Разин на пресс-конференции, запись которой опубликована в группе "Металлурга" в соцсети "ВКонтакте".
Кузнецов перешел в "Металлург" 1 октября, подписав контракт до конца сезона-2025/26. Форвард принял участие в 12 матчах текущего регулярного чемпионата и набрал 7 очков (0+7). В апреле Кузнецов расторг соглашение со СКА по взаимному согласию сторон. До перехода в СКА Кузнецов выступал в КХЛ за челябинский "Трактор" с 2009 по 2014 год, после чего перебрался в Национальную хоккейную лигу (НХЛ), став игроком "Вашингтон Кэпиталз". В марте 2024 года столичный клуб обменял россиянина в "Каролину Харрикейнз". Всего на его счету 743 матча в регулярных чемпионатах НХЛ и 575 набранных очков (173 шайбы + 402 передачи), а также 97 игр и 73 очка (33+40) в плей-офф. Форвард выиграл Кубок Стэнли с "Вашингтоном" в 2018 году, также он завоевывал золото чемпионата мира в составе сборной России в 2012 и 2014 годах.
