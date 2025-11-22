https://ria.ru/20251122/parma-2056817337.html
"Парма" обыграла УНИКС в матче Единой лиги ВТБ
"Парма" обыграла УНИКС в матче Единой лиги ВТБ - РИА Новости Спорт, 22.11.2025
"Парма" обыграла УНИКС в матче Единой лиги ВТБ
Пермская "Парма" одержала победу над казанским УНИКСом в матче регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ. РИА Новости Спорт, 22.11.2025
2025-11-22T17:04:00+03:00
2025-11-22T17:04:00+03:00
2025-11-22T17:04:00+03:00
спорт
пермь
парма
уникс
нижний новгород
единая лига втб
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/09/1977283642_0:156:1024:732_1920x0_80_0_0_48ad5c201ad4cbf15b896559c02b8921.jpg
/20251108/pravilo-2053586493.html
пермь
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/09/1977283642_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_e6283a657578d630da742a910fb80430.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, пермь, парма, уникс, нижний новгород, единая лига втб
Спорт, Пермь, Парма, УНИКС, Нижний Новгород, Единая Лига ВТБ
"Парма" обыграла УНИКС в матче Единой лиги ВТБ
Парма обыграла лидирующий в таблице УНИКС в матче Единой лиги ВТБ