Рейтинг@Mail.ru
"Парма" обыграла УНИКС в матче Единой лиги ВТБ - РИА Новости Спорт, 22.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:04 22.11.2025
https://ria.ru/20251122/parma-2056817337.html
"Парма" обыграла УНИКС в матче Единой лиги ВТБ
"Парма" обыграла УНИКС в матче Единой лиги ВТБ - РИА Новости Спорт, 22.11.2025
"Парма" обыграла УНИКС в матче Единой лиги ВТБ
Пермская "Парма" одержала победу над казанским УНИКСом в матче регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ. РИА Новости Спорт, 22.11.2025
2025-11-22T17:04:00+03:00
2025-11-22T17:04:00+03:00
спорт
пермь
парма
уникс
нижний новгород
единая лига втб
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/09/1977283642_0:156:1024:732_1920x0_80_0_0_48ad5c201ad4cbf15b896559c02b8921.jpg
/20251108/pravilo-2053586493.html
пермь
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/09/1977283642_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_e6283a657578d630da742a910fb80430.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, пермь, парма, уникс, нижний новгород, единая лига втб
Спорт, Пермь, Парма, УНИКС, Нижний Новгород, Единая Лига ВТБ
"Парма" обыграла УНИКС в матче Единой лиги ВТБ

Парма обыграла лидирующий в таблице УНИКС в матче Единой лиги ВТБ

© Фото : соцсети БК "Парма"Баскетболисты БК "Парма"
Баскетболисты БК Парма - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
© Фото : соцсети БК "Парма"
Баскетболисты БК "Парма". Архивное фото
Читать в
Дзен
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Пермская "Парма" одержала победу над казанским УНИКСом в матче регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ.
Встреча в Перми завершилась со счетом 90:82 (33:19, 31:17, 10:23, 16:23) в пользу хозяев. Самым результативным игроком матча стал центровой "Пармы" Глеб Фирсов, который набрал 19 очков. В составе УНИКСа Джален Рэйнольдс записал на свой счет 17 очков.
"Парма" с семью победами при пяти поражениях занимает шестое место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ. УНИКС, проиграв второй матч в сезоне, продолжает лидировать в чемпионате с 10 выигранными встречами.
В следующем матче "Парма" 4 декабря примет "Нижний Новгород", двумя днями позднее УНИКС сыграет в гостях с саратовским "Автодором".
Мануэль Пеллегрини - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
Известный тренер предложил ввести в футболе правило из баскетбола
8 ноября, 02:00
 
СпортПермьПармаУНИКСНижний НовгородЕдиная Лига ВТБ
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Перерыв
    Металлург Мг
    Авангард
    0
    2
  • Хоккей
    Перерыв
    Салават Юлаев
    Барыс
    1
    2
  • Футбол
    27.11 18:00
    КАМАЗ
    Крылья Советов
  • Хоккей
    27.11 19:30
    Спартак Москва
    Автомобилист
  • Хоккей
    27.11 19:30
    ЦСКА
    Лада
  • Футбол
    27.11 20:30
    Динамо Москва
    Зенит
  • Футбол
    27.11 20:45
    Порту
    Ницца
  • Футбол
    27.11 20:45
    Астон Вилла
    Янг Бойз
  • Футбол
    27.11 20:45
    Рома
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Фейенорд
    Селтик
  • Футбол
    27.11 20:45
    ПАОК
    Бранн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Лилль
    Динамо Загреб
  • Футбол
    27.11 23:00
    Црвена Звезда
    ФКСБ
  • Футбол
    27.11 23:00
    Болонья
    Зальцбург
  • Футбол
    27.11 23:00
    Фиорентина
    АЕК Афины
  • Футбол
    27.11 23:00
    Страсбур
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала