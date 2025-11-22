Рейтинг@Mail.ru
"Нефтехимик" обыграл "Чайку" в матче Первой лиги
Футбол
 
16:56 22.11.2025
"Нефтехимик" обыграл "Чайку" в матче Первой лиги
"Нефтехимик" обыграл "Чайку" в матче Первой лиги
Нижнекамский футбольный клуб "Нефтехимик" обыграл песчанокопскую "Чайку" в матче 20-го тура Первой лиги.
спорт, иван бобер, андрей никитин (2000), нефтехимик, первая лига, чайка (песчанокопское)
Футбол, Спорт, Иван Бобер, Андрей Никитин (2000), Нефтехимик, Первая лига, Чайка (Песчанокопское)
"Нефтехимик" обыграл "Чайку" в матче Первой лиги

"Нефтехимик" обыграл "Чайку" в матче двадцатого тура Первой лиги

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Нижнекамский футбольный клуб "Нефтехимик" обыграл песчанокопскую "Чайку" в матче 20-го тура Первой лиги.
Встреча, которая прошла в субботу в селе Песчанокопское, завершилась со счетом 4:2 в пользу гостей. У победителей отличились Иван Бобер (45+1-я минута), Андрей Никитин (48), Рашид Магомедов (70) и Константин Шильцов (82). В составе хозяев, которые играли в меньшинстве с шестой минуты после удаления Дмитрия Иванникова, отличились Станислав Библик (71) и Арсений Филев (84).
"Нефтехимик" с 27 очками идет на восьмом месте в таблице. Потерпевшая шестое поражение подряд "Чайка" (11 очков) располагается на последней, 18-й позиции.
Первая лига
22 ноября 2025 • начало в 15:00
Завершен
Чайка
2 : 4
Нефтехимик
71‎’‎ • Станислав Библик
83‎’‎ • Arseniy Filev
45‎’‎ • Иван Бобер
48‎’‎ • Андрей Никитин
70‎’‎ • Рашид Магомедов
82‎’‎ • Константин Жильцов
ФутболСпортИван БоберАндрей Никитин (2000)НефтехимикПервая ЛигаЧайка (Песчанокопское)
 
