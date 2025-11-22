https://ria.ru/20251122/neftekhimik-2056816334.html
"Нефтехимик" обыграл "Чайку" в матче Первой лиги
Нижнекамский футбольный клуб "Нефтехимик" обыграл песчанокопскую "Чайку" в матче 20-го тура Первой лиги. РИА Новости Спорт, 22.11.2025
