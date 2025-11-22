"Металлург" по буллитам обыграл "Адмирал" в матче КХЛ

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Магнитогорский "Металлург" в серии буллитов обыграл владивостокский "Адмирал" в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча, которая прошла в субботу в Магнитогорске, закончилась победой хозяев со счетом 4:3 (1:2, 1:0, 1:1, 0:0, 1:0). У "Металлурга" шайбы забросили Никита Михайлис (3-я минута), Михаил Федоров (28) и Владимир Ткачев (52), который провел свой 500-й матч в лиге. У гостей дубль оформил Дмитрий Завгородний (7, 11), еще одним голом отметился Даниил Гутик (59). Защитник дальневосточной команды Павел Коледов принял участие в 700-й игре в КХЛ.
22 ноября 2025 • начало в 14:30
Закончен (Б)
02:06 • Никита Михайлис
27:18 • Mikhail Fyodorov
(Роман Канцеров, Владимир Ткачев)
51:35 • Владимир Ткачев
(Робин Пресс)
65:01 • Роман Канцеров (П)
06:29 • Дмитрий Завгородний
10:13 • Дмитрий Завгородний
58:47 • Даниил Гутик
(Георгий Солянников, Степан Старков)
Победу магнитогорскому клубу в серии буллитов принес точный бросок Романа Канцерова.
"Металлург" одержал третью победу подряд и с 48 очками лидирует в таблице Восточной конференции, где "Адмирал" (26 баллов) занимает девятую позицию.