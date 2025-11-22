Рейтинг@Mail.ru
Хоккей
 
17:10 22.11.2025
"Металлург" по буллитам обыграл "Адмирал" в матче КХЛ
Магнитогорский "Металлург" в серии буллитов обыграл владивостокский "Адмирал" в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
магнитогорск
спорт, магнитогорск, михаил федоров, анонсы и трансляции матчей, никита михайлис, дмитрий завгородний, металлург (магнитогорск), владимир ткачев (1993), адмирал, авангард, континентальная хоккейная лига (кхл)
Хоккей, Спорт, Магнитогорск, Михаил Федоров, Анонсы и трансляции матчей, Никита Михайлис, Дмитрий Завгородний, Металлург (Магнитогорск), Владимир Ткачев (1993), Адмирал, Авангард, Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Магнитогорский "Металлург" в серии буллитов обыграл владивостокский "Адмирал" в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча, которая прошла в субботу в Магнитогорске, закончилась победой хозяев со счетом 4:3 (1:2, 1:0, 1:1, 0:0, 1:0). У "Металлурга" шайбы забросили Никита Михайлис (3-я минута), Михаил Федоров (28) и Владимир Ткачев (52), который провел свой 500-й матч в лиге. У гостей дубль оформил Дмитрий Завгородний (7, 11), еще одним голом отметился Даниил Гутик (59). Защитник дальневосточной команды Павел Коледов принял участие в 700-й игре в КХЛ.
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
22 ноября 2025 • начало в 14:30
Закончен (Б)
Металлург Мг
4 : 31:0
Адмирал
02:06 • Никита Михайлис
(Валерий Орехов)
27:18 • Mikhail Fyodorov
(Роман Канцеров, Владимир Ткачев)
51:35 • Владимир Ткачев
(Робин Пресс)
65:01 • Роман Канцеров (П)
06:29 • Дмитрий Завгородний
(Александр Шепелев, Либор Сулак)
10:13 • Дмитрий Завгородний
(Игорь Гераськин, Семен Ручкин)
58:47 • Даниил Гутик
(Георгий Солянников, Степан Старков)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Победу магнитогорскому клубу в серии буллитов принес точный бросок Романа Канцерова.
"Металлург" одержал третью победу подряд и с 48 очками лидирует в таблице Восточной конференции, где "Адмирал" (26 баллов) занимает девятую позицию.
В следующем матче магнитогорцы 27 ноября примут омский "Авангард", а владивостокская команда днем ранее примет хабаровский "Амур".
Хоккей
 
 
Заголовок открываемого материала