Московское "Динамо" одержало четвертую победу подряд в ЧР по бенди

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Московское "Динамо" крупно обыграло казанское "Динамо" в матче чемпионата России по хоккею с мячом.

Московский клуб одержал четвертую победу подряд на старте чемпионата и с 12 очками вышел на первое место в турнирной таблице. Казанское "Динамо" (1 очко) располагается на девятой позиции.