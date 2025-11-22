https://ria.ru/20251122/match-2056804884.html
Московское "Динамо" одержало четвертую победу подряд в ЧР по бенди
Московское "Динамо" одержало четвертую победу подряд в ЧР по бенди
Московское "Динамо" крупно обыграло казанское "Динамо" в матче чемпионата России по хоккею с мячом. РИА Новости Спорт, 22.11.2025
