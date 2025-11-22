Рейтинг@Mail.ru
Московское "Динамо" одержало четвертую победу подряд в ЧР по бенди - РИА Новости Спорт, 22.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
15:24 22.11.2025 (обновлено: 15:25 22.11.2025)
https://ria.ru/20251122/match-2056804884.html
Московское "Динамо" одержало четвертую победу подряд в ЧР по бенди
Московское "Динамо" одержало четвертую победу подряд в ЧР по бенди - РИА Новости Спорт, 22.11.2025
Московское "Динамо" одержало четвертую победу подряд в ЧР по бенди
Московское "Динамо" крупно обыграло казанское "Динамо" в матче чемпионата России по хоккею с мячом. РИА Новости Спорт, 22.11.2025
2025-11-22T15:24:00+03:00
2025-11-22T15:25:00+03:00
хоккей
спорт
россия
москва
ульяновск
чемпионат россии по хоккею с мячом
волга
водник
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/15/1897825267_0:124:1200:800_1920x0_80_0_0_933876c1ed3214d3699e4205485a6e7e.jpg
/20251122/ska-neftjanik-2056760627.html
/20251115/sport-2055181626.html
россия
москва
ульяновск
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/15/1897825267_159:108:1081:800_1920x0_80_0_0_bf53dd36211e9c447c228048c5db40ce.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, россия, москва, ульяновск, чемпионат россии по хоккею с мячом, волга, водник
Хоккей, Спорт, Россия, Москва, Ульяновск, Чемпионат России по хоккею с мячом, Волга, Водник
Московское "Динамо" одержало четвертую победу подряд в ЧР по бенди

Московское "Динамо" разгромило казанское "Динамо" в матче ЧР по бенди

© Фото : Пресс-служба "Динамо Москва"Игроки "Динамо Москва" (хоккей с мячом)
Игроки Динамо Москва (хоккей с мячом) - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
© Фото : Пресс-служба "Динамо Москва"
Игроки "Динамо Москва" (хоккей с мячом). Архивное фото
Читать в
Дзен
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Московское "Динамо" крупно обыграло казанское "Динамо" в матче чемпионата России по хоккею с мячом.
Встреча, которая прошла в субботу в Москве, закончилась со счетом 8:0. В составе победителей по дублю оформили Арсений Козлов (3-я и 84-я минуты), Степан Зыков (12, 36), Егор Ахманаев (19, 46) и Виктор Чернышев (25, 80).
Хоккеисты СКА-Нефтяник - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
"СКА-Нефтяник" обыграл "Енисей" в матче чемпионата России по бенди
22 ноября, 08:53
Московский клуб одержал четвертую победу подряд на старте чемпионата и с 12 очками вышел на первое место в турнирной таблице. Казанское "Динамо" (1 очко) располагается на девятой позиции.

Результаты других матчей:

Хоккеисты клуба Водник - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
"Водник" обыграл "Старт" в матче чемпионата России по бенди
15 ноября, 15:31
 
ХоккейСпортРоссияМоскваУльяновскЧемпионат России по хоккею с мячомВолгаВодник
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Перерыв
    Металлург Мг
    Авангард
    0
    2
  • Хоккей
    Перерыв
    Салават Юлаев
    Барыс
    1
    2
  • Футбол
    27.11 18:00
    КАМАЗ
    Крылья Советов
  • Хоккей
    27.11 19:30
    Спартак Москва
    Автомобилист
  • Хоккей
    27.11 19:30
    ЦСКА
    Лада
  • Футбол
    27.11 20:30
    Динамо Москва
    Зенит
  • Футбол
    27.11 20:45
    Порту
    Ницца
  • Футбол
    27.11 20:45
    Астон Вилла
    Янг Бойз
  • Футбол
    27.11 20:45
    Рома
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Фейенорд
    Селтик
  • Футбол
    27.11 20:45
    ПАОК
    Бранн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Лилль
    Динамо Загреб
  • Футбол
    27.11 23:00
    Црвена Звезда
    ФКСБ
  • Футбол
    27.11 23:00
    Болонья
    Зальцбург
  • Футбол
    27.11 23:00
    Фиорентина
    АЕК Афины
  • Футбол
    27.11 23:00
    Страсбур
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала