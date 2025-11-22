"Марсель" возглавил таблицу чемпионата Франции

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. "Марсель" одержал победу над "Ниццей" в матче 13-го тура чемпионата Франции по футболу.
Встреча в Ницце завершилась со счетом 5:1 в пользу гостей. В составе "Марселя" дублем отметился Мейсон Гринвуд (33-я и 53-я минуты), мячи также забили Пьер-Эмерик Обамеянг (11), Тимоти Веа (58) и Игор Пайшао (74). У хозяев отличился Мохамед-Али Шо (63).
21 ноября 2025 • начало в 22:45
Завершен
63’ • Мохамед-Али Чо
11’ • Пьер-Эмерик Обамеянг
33’ • Мэйсон Гринвуд
53’ • Мэйсон Гринвуд
58’ • Тимоти Веа
74’ • Игор Пайшао
После первого гола Гринвуда между футболистами началась массовая драка, в результате которой по желтой карточке получили защитник "Ниццы" Али Абди и вратарь "Марселя" Херонимо Рульи, которые находились на скамейке запасных.
Гринвуд стал единоличным лидером гонки бомбардиров сезона чемпионата Франции с 10 голами.
"Марсель", набрав 28 очков, поднялся на первое место в турнирной таблице, опередив имеющий матч в запасе "Пари Сен-Жермен". "Ницца" с 17 баллами располагается на девятой строчке.
