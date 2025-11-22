Рейтинг@Mail.ru
"Марсель" возглавил таблицу чемпионата Франции
Футбол
 
00:55 22.11.2025
"Марсель" возглавил таблицу чемпионата Франции
"Марсель" возглавил таблицу чемпионата Франции
"Марсель" одержал победу над "Ниццей" в матче 13-го тура чемпионата Франции по футболу. РИА Новости, 22.11.2025
"Марсель" возглавил таблицу чемпионата Франции

"Марсель" победил "Ниццу" и возглавил таблицу чемпионата Франции по футболу

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. "Марсель" одержал победу над "Ниццей" в матче 13-го тура чемпионата Франции по футболу.
Встреча в Ницце завершилась со счетом 5:1 в пользу гостей. В составе "Марселя" дублем отметился Мейсон Гринвуд (33-я и 53-я минуты), мячи также забили Пьер-Эмерик Обамеянг (11), Тимоти Веа (58) и Игор Пайшао (74). У хозяев отличился Мохамед-Али Шо (63).
Чемпионат Франции по футболу (Лига 1)
21 ноября 2025 • начало в 22:45
Завершен
Ницца
1 : 5
Марсель
63‎’‎ • Мохамед-Али Чо
(Софиан Диоп)
11‎’‎ • Пьер-Эмерик Обамеянг
(Бенжамен Павар)
33‎’‎ • Мэйсон Гринвуд
53‎’‎ • Мэйсон Гринвуд
(Леонардо Балерди)
58‎’‎ • Тимоти Веа
(Пьер-Эмерик Обамеянг)
74‎’‎ • Игор Пайшао
(Пьер-Эмерик Обамеянг)
После первого гола Гринвуда между футболистами началась массовая драка, в результате которой по желтой карточке получили защитник "Ниццы" Али Абди и вратарь "Марселя" Херонимо Рульи, которые находились на скамейке запасных.
Гринвуд стал единоличным лидером гонки бомбардиров сезона чемпионата Франции с 10 голами.
"Марсель", набрав 28 очков, поднялся на первое место в турнирной таблице, опередив имеющий матч в запасе "Пари Сен-Жермен". "Ницца" с 17 баллами располагается на девятой строчке.
В следующем туре "Марсель" 29 ноября примет "Тулузу", днем позднее "Ницца" сыграет в гостях с "Лорьяном".
