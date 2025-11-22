https://ria.ru/20251122/lukin-2056843477.html
Защитник ЦСКА пожаловался на работу VAR в дерби со "Спартаком"
Футболист московского ЦСКА Матвей Лукин заявил журналистам, что считает странным то, что судьи не отметили игру рукой у игрока "Спартака" перед голом в ворота... РИА Новости Спорт, 22.11.2025
Защитник ЦСКА пожаловался на работу VAR в дерби со "Спартаком"
Игрок ЦСКА Лукин: странно, что VAR не видит игру рукой перед голом в наши ворота
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Футболист московского ЦСКА Матвей Лукин заявил журналистам, что считает странным то, что судьи не отметили игру рукой у игрока "Спартака" перед голом в ворота армейцев.
В субботу "Спартак" дома обыграл ЦСКА со счетом 1:0 в рамках 16-го тура чемпионата России. Встречу обслуживала судейская бригада во главе с Сергеем Карасевым.
"Самочувствие более-менее. Немного кружится голова, но ничего. Отдали все силы. Обидно, что проиграли. Тяжело. Дерби не бывают легкими. Понимали, что матч будет очень тяжелым. "Спартак" и ЦСКА отдали все силы. Считаю, что поражение не закономерное, не совсем справедливое. Обидно, что проиграли", - сказал Лукин.
"Не люблю оценивать судей, что-то говорить про них. Как по мне, сто процентов рука игрой перед голом в наши ворота. Человек играет рукой в этой атаке, потом нам забивают. Для меня очень странно, что после VAR этого не видят. Странно, что у нас VAR по 15-20 минут смотрят. Посмотрите европейские лиги, команды: 5-10 секунд - и все решено. Странно, но не хочу говорить", - добавил он.
Лукин отметил, что поражение в дерби надо принять с высоко поднятой головой.
"Мы посмотрим, разберем ошибки, что делали не так со "Спартаком". Возможно, не всегда результат приходит, когда играешь лучше. Иногда играешь хорошо и проигрываешь. Это надо принять с высоко поднятой головой. Нет претензий ни к кому - все отдали себя. Будем работать. Понимаем, что мы обязаны обыгрывать "Спартак". ЦСКА всегда лучше", - заключил спортсмен.