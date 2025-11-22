Защитник ЦСКА пожаловался на работу VAR в дерби со "Спартаком"

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Футболист московского ЦСКА Матвей Лукин заявил журналистам, что считает странным то, что судьи не отметили игру рукой у игрока "Спартака" перед голом в ворота армейцев.

В субботу "Спартак" дома обыграл ЦСКА со счетом 1:0 в рамках 16-го тура чемпионата России. Встречу обслуживала судейская бригада во главе с Сергеем Карасевым.

« "Самочувствие более-менее. Немного кружится голова, но ничего. Отдали все силы. Обидно, что проиграли. Тяжело. Дерби не бывают легкими. Понимали, что матч будет очень тяжелым. "Спартак" и ЦСКА отдали все силы. Считаю, что поражение не закономерное, не совсем справедливое. Обидно, что проиграли", - сказал Лукин.

"Не люблю оценивать судей, что-то говорить про них. Как по мне, сто процентов рука игрой перед голом в наши ворота. Человек играет рукой в этой атаке, потом нам забивают. Для меня очень странно, что после VAR этого не видят. Странно, что у нас VAR по 15-20 минут смотрят. Посмотрите европейские лиги, команды: 5-10 секунд - и все решено. Странно, но не хочу говорить", - добавил он.

Лукин отметил, что поражение в дерби надо принять с высоко поднятой головой.