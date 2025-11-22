https://ria.ru/20251122/loko-2056842574.html
"Локомотив" обыграл казанский "Зенит" в матче волейбольной Суперлиги
Волейболисты новосибирского "Локомотива" одержали победу над казанским "Зенитом" в матче восьмого тура Суперлиги. РИА Новости Спорт, 22.11.2025
2025-11-22T20:18:00+03:00
2025-11-22T20:18:00+03:00
2025-11-22T20:18:00+03:00
волейбол
спорт
локомотив (новосибирск)
зенит (санкт-петербург)
динамо (москва)
суперлига (чемпионат россии по волейболу среди женщин)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0e/1783551770_0:0:2058:1159_1920x0_80_0_0_0ae0271a3a6ccbe73a0e04ec1cc11c6b.jpg
/20251121/voleybol-2056713670.html
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0e/1783551770_77:0:1906:1372_1920x0_80_0_0_7facfda8f04e6ea50469b55621391f46.jpg
"Локомотив" обыграл казанский "Зенит" в матче волейбольной Суперлиги
