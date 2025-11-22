Рейтинг@Mail.ru
"Шанхайские драконы" выменяли Калинюка у "Салавата Юлаева"
Хоккей
 
22.11.2025
"Шанхайские драконы" выменяли Калинюка у "Салавата Юлаева"
"Шанхайские драконы" выменяли Калинюка у "Салавата Юлаева" - РИА Новости, 22.11.2025
"Шанхайские драконы" выменяли Калинюка у "Салавата Юлаева"
Канадский защитник Уайатт Калинюк перешел из уфимского "Салавата Юлаева" в клуб "Шанхайские драконы", сообщается в Telegram-канале китайской команды... РИА Новости, 22.11.2025
"Шанхайские драконы" выменяли Калинюка у "Салавата Юлаева"

Канадец Калинюк перешел из "Салавата Юлаева" в клуб "Шанхайские драконы"

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Канадский защитник Уайатт Калинюк перешел из уфимского "Салавата Юлаева" в клуб "Шанхайские драконы", сообщается в Telegram-канале китайской команды Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Уфимский клуб получил за Калинюка денежную компенсацию. Контракт с хоккеистом рассчитан до конца сезона.
В текущем чемпионате Калинюк провел 20 матчей за казанский "Ак Барс" и "Салават Юлаев", набрав 5 (1+4) очков.
"Мобильный защитник, умеющий играть в большинстве, хорошо двигает шайбу, может поддержать атаку. Адаптирован к КХЛ, поиграл в Казани и Уфе, в нашей команде встретится с системой, с которой хорошо знаком. Добавит нашей обороне скорости и результативности", - сказал генеральный менеджер клуба Игорь Варицкий.
Хоккеисты клуба Барыс - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
"Барыс" обыграл "Салават Юлаев" в матче КХЛ
21 ноября, 19:35
 
Хоккей
 
 
