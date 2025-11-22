https://ria.ru/20251122/haz-2056800356.html
Фигуристы Хазе и Володин победили на этапе Гран-при ISU в Финляндии
Фигуристы Хазе и Володин победили на этапе Гран-при ISU в Финляндии - РИА Новости Спорт, 22.11.2025
Фигуристы Хазе и Володин победили на этапе Гран-при ISU в Финляндии
Представляющие Германию Минерва Хазе и экс-фигурист сборной России Никита Володин стали победителями соревнований спортивных пар на шестом этапе международной... РИА Новости Спорт, 22.11.2025
2025-11-22T14:56:00+03:00
2025-11-22T14:56:00+03:00
2025-11-22T15:25:00+03:00
спорт
германия
россия
хельсинки
алиса ефимова
международный союз конькобежцев (isu)
финляндия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/07/1914363065_180:280:1867:1229_1920x0_80_0_0_2a16174d381f5b4d7e196c7c16476bc5.jpg
/20250904/figuristy-2039786957.html
германия
россия
хельсинки
финляндия
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/07/1914363065_102:307:1945:1689_1920x0_80_0_0_1b1343409d8e56aab56203949d7682fe.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, германия, россия, хельсинки, алиса ефимова, международный союз конькобежцев (isu), финляндия
Спорт, Германия, Россия, Хельсинки, Алиса Ефимова, Международный союз конькобежцев (ISU), Финляндия
Фигуристы Хазе и Володин победили на этапе Гран-при ISU в Финляндии
Хазе и Володин выиграли этап Гран-при в Хельсинки в парном катании