14:56 22.11.2025 (обновлено: 15:25 22.11.2025)
Фигуристы Хазе и Володин победили на этапе Гран-при ISU в Финляндии
спорт
германия
россия
хельсинки
алиса ефимова
международный союз конькобежцев (isu)
финляндия
спорт, германия, россия, хельсинки, алиса ефимова, международный союз конькобежцев (isu), финляндия
Спорт, Германия, Россия, Хельсинки, Алиса Ефимова, Международный союз конькобежцев (ISU), Финляндия
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Представляющие Германию Минерва Хазе и экс-фигурист сборной России Никита Володин стали победителями соревнований спортивных пар на шестом этапе международной серии Гран-при, который проходит в Хельсинки.
Хазе и Володин по сумме короткой и произвольной программ набрали 206,88 балла (70,40 + 136,48). Второе место заняли американцы Алиса Ефимова и Миша Митрофанов (205,49; 70,19+135,30), третьими стали их соотечественники Элли Кам и Дэнни О'Ши (199,09; 70,24+128,85).
Ныне представляющая Польшу россиянка Юлия Щетинина в паре с Михалом Возняком заняла последнее, восьмое место (155,59; 56,55+99,04).
В марте 2022 года Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских фигуристов от международных турниров на фоне событий на Украине.
Первая в истории однополая пара выступит в танцах на льду в Финляндии
Первая в истории однополая пара выступит в танцах на льду в Финляндии
4 сентября, 21:54
 
