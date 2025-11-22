Рейтинг@Mail.ru
Челестини взял на себя вину за пропущенный гол в дерби
Футбол
 
20:15 22.11.2025
Челестини взял на себя вину за пропущенный гол в дерби
Челестини взял на себя вину за пропущенный гол в дерби
Главный тренер футбольного ЦСКА Фабио Челестини на послематчевой пресс-конференции взял на себя вину за пропущенный гол в дерби со "Спартаком". РИА Новости Спорт, 22.11.2025
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости, Андрей Михайлов. Главный тренер футбольного ЦСКА Фабио Челестини на послематчевой пресс-конференции взял на себя вину за пропущенный гол в дерби со "Спартаком".
ЦСКА в субботу на выезде потерпел поражение от "Спартака" (0:1) в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Единственный мяч армейцы пропустили с углового.
Российская премьер-лига (РПЛ)
22 ноября 2025 • начало в 16:45
Завершен
Спартак Москва
1 : 0
ЦСКА
43‎’‎ • Игорь Дмитриев
(Эсекьель Барко)
Календарь Турнирная таблица История встреч
«
"Речь идет не о положительном результате. Ребята отдали все, самоотдача была запредельной. Матч должен был решиться в деталях, каждая деталь была решающей. За счет такой детали "Спартак" и победил. Я не могу упрекнуть ребят", - сказал Челестини.
"Этот гол - мой. Когда игрок не располагается там, где должен, ответственность лежит на тренере. Это не то, что мы наигрывали. Это моя вина", - подчеркнул главный тренер ЦСКА.
Эпизод матча Спартак - ЦСКА - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
Защитник ЦСКА пожаловался на работу VAR в дерби со "Спартаком"
