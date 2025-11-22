https://ria.ru/20251122/futbol-2056842086.html
Челестини взял на себя вину за пропущенный гол в дерби
Челестини взял на себя вину за пропущенный гол в дерби - РИА Новости Спорт, 22.11.2025
Челестини взял на себя вину за пропущенный гол в дерби
Главный тренер футбольного ЦСКА Фабио Челестини на послематчевой пресс-конференции взял на себя вину за пропущенный гол в дерби со "Спартаком". РИА Новости Спорт, 22.11.2025
2025-11-22T20:15:00+03:00
2025-11-22T20:15:00+03:00
2025-11-22T20:57:00+03:00
футбол
спорт
фабио челестини
российская премьер-лига (рпл)
пфк цска
спартак москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1b/2031807570_568:66:2730:1282_1920x0_80_0_0_103f4403f32e4e560261f8f62bca61b9.jpg
/20251122/lukin-2056843477.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1b/2031807570_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_3f53ba7d5cbb0328baefa1e5cd6d48fd.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, фабио челестини, российская премьер-лига (рпл), пфк цска, спартак москва
Футбол, Спорт, Фабио Челестини, Российская премьер-лига (РПЛ), ПФК ЦСКА, Спартак Москва
Челестини взял на себя вину за пропущенный гол в дерби
Челестини: когда игрок стоит не там, где должен, ответственность на тренере