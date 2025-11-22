Рейтинг@Mail.ru
Олег Демченко считает, что отправленный в СИЗО Репилов подставил федерацию
23:24 22.11.2025 (обновлено: 07:40 23.11.2025)
Олег Демченко считает, что отправленный в СИЗО Репилов подставил федерацию
Олег Демченко считает, что отправленный в СИЗО Репилов подставил федерацию
Трехкратный чемпион мира саночник Роман Репилов, обвиненный в мошенничестве и отправленный в СИЗО, подвел Федерацию санного спорта России, заявил РИА Новости... РИА Новости Спорт, 23.11.2025
2025-11-22T23:24:00+03:00
2025-11-23T07:40:00+03:00
россия
наталия гарт
санный спорт
россия
Новости
ru-RU
россия, наталия гарт, санный спорт
Россия, Наталия Гарт, Санный спорт
Олег Демченко считает, что отправленный в СИЗО Репилов подставил федерацию

Олег Демченко: им доверяли, а Репилов с Перетягиным провернули махинации

Роман Репилов
Роман Репилов
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Роман Репилов. Архивное фото
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости, Олег Богатов. Трехкратный чемпион мира саночник Роман Репилов, обвиненный в мошенничестве и отправленный в СИЗО, подвел Федерацию санного спорта России, заявил РИА Новости Олег Демченко, брат трехкратного серебряного призера Игр в санном спорте Альберта Демченко.
Ранее стало известно, что являющийся индивидуальным предпринимателем Репилов обвинен в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (присвоение около 11 миллионов бюджетных рублей, предназначенных для покупки спортивных саней). Спортсмен заключен под стражу сроком на один месяц.
"Роман очень сильно подставил Федерацию санного спорта России и ее президента Наталию Гарт. Она ему всецело доверяла, а они с Александром Перетягиным (второй обвиняемый - ред.) за ее спиной, видимо, провернули махинации. Наталия Сергеевна сразу выполняла все пожелания Ромы, даже в трудные годы она очень поддерживает всех спортсменов и тренеров. Перетягин работал специалистом по материально-техническому обеспечению сборной России. Я даже не представляю, как они будут ей смотреть в глаза. Я думаю, что следствие во всем разберется, выведет всех на чистую воду и расставит все точки над i", - сказал экс-тренер сборной России по санному спорту Олег Демченко.
Репилову 29 лет, на его счету три золотые, две серебряные и одна бронзовая медаль чемпионатов мира. Спортсмен также является шестикратным призером чемпионатов Европы.
Чемпиона мира из России отправили в СИЗО. Что случилось?
