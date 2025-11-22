Олег Демченко считает, что отправленный в СИЗО Репилов подставил федерацию

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости, Олег Богатов. Трехкратный чемпион мира саночник Роман Репилов, обвиненный в мошенничестве и отправленный в СИЗО, подвел Федерацию санного спорта России, заявил РИА Новости Олег Демченко, брат трехкратного серебряного призера Игр в санном спорте Альберта Демченко.

Репилову 29 лет, на его счету три золотые, две серебряные и одна бронзовая медаль чемпионатов мира. Спортсмен также является шестикратным призером чемпионатов Европы.