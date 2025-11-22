Рейтинг@Mail.ru
"Спартак" - ЦСКА: во сколько матч, где смотреть прямую трансляцию
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:20 22.11.2025 (обновлено: 16:43 22.11.2025)
https://ria.ru/20251122/akinfeev-2056374122.html
Скандальное дерби: судья по ошибке удалил юного Акинфеева и спас "Спартак"
"Спартак" - ЦСКА: во сколько матч, где смотреть прямую трансляцию
Скандальное дерби: судья по ошибке удалил юного Акинфеева и спас "Спартак"
Сегодня московский "Спартак" в родных стенах примет ЦСКА в рамках 16-го тура чемпионата России по футболу. Главное дерби страны — это, как правило, про яркий... РИА Новости Спорт, 22.11.2025
2025-11-22T07:20:00+03:00
2025-11-22T16:43:00+03:00
футбол
спорт
авторы риа новости спорт
материалы риа спорт
спорт — видео
российская премьер-лига (рпл)
спартак москва
пфк цска
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/14/2056253290_0:83:2863:1693_1920x0_80_0_0_c7bff715c75d4a2872bb190185ab353a.jpg
https://rsport.ria.ru/20251005/futbol-2046512429.html
https://rsport.ria.ru/20251110/akinfeev-2053983600.html
https://rsport.ria.ru/20251110/yens-lemann--2053278596.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
Иван Орехов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1c/1912296141_0:5:1866:1871_100x100_80_0_0_db75ca7bfafec990402be17d791946fa.jpg
Иван Орехов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1c/1912296141_0:5:1866:1871_100x100_80_0_0_db75ca7bfafec990402be17d791946fa.jpg
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/14/2056253290_132:0:2863:2048_1920x0_80_0_0_6f7656fea46942124e994e36c0410658.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, авторы риа новости спорт, материалы риа спорт, спорт — видео, российская премьер-лига (рпл), спартак москва, пфк цска, скандал, валерий газзаев, игорь акинфеев
Футбол, Спорт, Авторы РИА Новости Спорт, Материалы РИА Спорт, Спорт — видео, Российская премьер-лига (РПЛ), Спартак Москва, ПФК ЦСКА, скандал, Валерий Газзаев, Игорь Акинфеев
Футбол
Скандальное дерби: судья по ошибке удалил юного Акинфеева и спас "Спартак"

Матч 16-го тура чемпионата России "Спартак" — ЦСКА начнется в 16:45 мск

© Getty Images / EpsilonИгорь Акинфеев
Игорь Акинфеев - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
© Getty Images / Epsilon
Читать в
Дзен
Корреспондент РИА Новости Спорт Иван Орехов
Иван Орехов
Редактор-корреспондент РИА Новости Спорт
Все материалы
Сегодня московский "Спартак" в родных стенах примет ЦСКА в рамках 16-го тура чемпионата России по футболу. Главное дерби страны — это, как правило, про яркий футбол и спортивную страсть. Но временами принципиальное противостояние еще и провоцирует скандалы, которых после встреч "народной команды" с армейцами было не счесть… В преддверии субботнего суперматча в Тушино РИА Новости Спорт вспоминает встречу в "Лужниках" 19-летней давности, когда 19-летний Игорь Акинфеев незаслуженно получил вторую красную карточку в профессиональной карьере.
Футбол. РПЛ. ЦСКА (Москва) – Спартак (Москва) - РИА Новости, 1920, 05.10.2025
ЦСКА переехал "Спартак" за 18 минут. А потом чудом не упустил победу!
5 октября, 18:45
Вообще, когда вспоминают удаления Акинфеева, в первую очередь на ум приходит великая победа армейцев осенью 2018 года над мадридским "Реалом" со счетом 1:0. Тогда в концовке встречи (на 94-й минуте, последней из добавленных) капитан ЦСКА сорвался на румынского арбитра Овидиу Хэцегана и получил две желтые карточки с последовавшим затем удалением всего за несколько секунд. Что, к слову, кажется несправедливым, ведь судья наказал вратаря дважды за один эпизод.
К счастью, до конца матча оставалось несколько секунд. Проводивший первый сезон после ухода Криштиану Роналду "королевский клуб" воспользоваться игрой в большинстве и спастись от сенсационного поражения в Москве не смог.
© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкИгорь Акинфеев в матче с мадридским "Реалом"
Игорь Акинфеев - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Игорь Акинфеев в матче с мадридским "Реалом"
На данный момент момент это последняя красная карточка Акинфеева. Всего же их было три! Впервые Игорь Владимирович был удален с поля в 2004 году: в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Крыльев Советов" (1:1) восходящую звезду отечественного футбола наказали за удар Огнена Коромана, который ранее попал мячом в голову юного стража ворот ЦСКА во время празднования гола. Чем и вывел из себя Акинфеева.
Вторая красная карточка случилась двумя годами позже. Первого апреля (совпадение?) 2006 года ЦСКА имел минимальное преимущество в счете в матче со "Спартаком", однако спустя час игры на передний план вышел итальянский судья Массимо Де Сантис. Он неправильно трактовал момент (или вообще его просмотрел, ведь о нарушении сигнализировал боковой арбитр) с забегом Акинфеева из вратарской и удалил армейца, отбившего мяч грудью, за игру рукой. В ворота встал Владимир Габулов, который сразу после удаления первого первого номера пропустил со штрафного, — дерби так и закончилось со счетом 1:1.
Отметим, что будь на тот момент в футболе система видеоассистента рефери (VAR), скандала можно было избежать. Но тогда, в 2006-м, обладатель Кубка УЕФА стал жертвой явной судейской ошибки.
Уже после встречи Акинфеев обозначил: румын — арбитр не европейского класса, ранее он уже плохо обслуживал матчи "красно-синих". На Кубке Первого канала во встрече с донецким "Шахтером" Де Сантис поставил в ворота ЦСКА два пенальти. Также голкипер призвал не приглашать иностранных судей на встречи национального первенства.
Возглавлявший ЦСКА Валерий Георгиевич Газзаев тоже был в бешенстве:
«

"Судья испортил игру, абсолютно всю. Испортил просто до безобразия. Мы сейчас как раз просмотрели повтор эпизода с удалением Акинфеева. Никакой игры рукой там совершенно точно не было: он сыграл грудью, точнее говоря, левой частью груди. А в первом тайме судья не назначил стопроцентный пенальти. Вроде бы уже хотел назначить, но не решился свистнуть. В России этому "мастеру" можно доверить судить разве что вторую лигу. Наши судьи просто гении рядом с ним. Давайте мы будем приглашать иностранных арбитров, платить им огромные деньги, чтобы они работали так непрофессионально, как этот судья".

Вратарь Игорь Акинфеев отбивает мяч в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу между сборными Испании и России - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
"Лишь ролик на 16 секунд": Акинфеев недоволен проводами из сборной
10 ноября, 16:49
Как выяснится спустя 19 лет, история с удалением Акинфеева в том дерби имела продолжение. В недавно вышедшей автобиографии герой домашнего чемпионата мира вспомнил еще одну "дико неприятную" историю, произошедшую в том же 2006 году:
«
"Как раз в тот год я получил звание лучшего вратаря сезона и был приглашен на церемонию. Поднялся на сцену, получил награду, и в этот момент запустили видеоролик, подготовленный, как потом выяснилось, спартаковскими болельщиками. В этом ролике были тщательнейшим образом подобраны все мои ошибки, одна за другой. Сейчас-то я давно все это пережил, а тогда был просто в шоке. Все моральные силы ушли на то, чтобы, стоя на сцене, ничем не проявить собственных эмоций. Хотя на самом деле просто не знал, куда деваться от унижения и обиды. Полный зал людей, сидят игроки и тренеры всех команд, журналисты… История была настолько некрасивой, что ее даже не стали продвигать в прессу — все понимали, насколько все было мерзко".

Во сколько дерби?

Оливер Кан и Йенс Леманн - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
Расизм, нападение с бензопилой и алкоголь: великий вратарь увяз в скандалах
10 ноября, 08:00
 
ФутболСпортАвторы РИА Новости СпортМатериалы РИА СпортСпорт — видеоРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)Спартак МоскваПФК ЦСКАскандалВалерий ГаззаевИгорь Акинфеев
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала