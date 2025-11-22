Скандальное дерби: судья по ошибке удалил юного Акинфеева и спас "Спартак"

Сегодня московский "Спартак" в родных стенах примет ЦСКА в рамках 16-го тура чемпионата России по футболу. Главное дерби страны — это, как правило, про яркий футбол и спортивную страсть. Но временами принципиальное противостояние еще и провоцирует скандалы, которых после встреч "народной команды" с армейцами было не счесть… В преддверии субботнего суперматча в Тушино РИА Новости Спорт вспоминает встречу в "Лужниках" 19-летней давности, когда 19-летний Игорь Акинфеев незаслуженно получил вторую красную карточку в профессиональной карьере.

Вообще, когда вспоминают удаления Акинфеева, в первую очередь на ум приходит великая победа армейцев осенью 2018 года над мадридским "Реалом" со счетом 1:0. Тогда в концовке встречи (на 94-й минуте, последней из добавленных) капитан ЦСКА сорвался на румынского арбитра Овидиу Хэцегана и получил две желтые карточки с последовавшим затем удалением всего за несколько секунд. Что, к слову, кажется несправедливым, ведь судья наказал вратаря дважды за один эпизод.

К счастью, до конца матча оставалось несколько секунд. Проводивший первый сезон после ухода Криштиану Роналду "королевский клуб" воспользоваться игрой в большинстве и спастись от сенсационного поражения в Москве не смог.

На данный момент момент это последняя красная карточка Акинфеева. Всего же их было три! Впервые Игорь Владимирович был удален с поля в 2004 году: в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Крыльев Советов" (1:1) восходящую звезду отечественного футбола наказали за удар Огнена Коромана, который ранее попал мячом в голову юного стража ворот ЦСКА во время празднования гола. Чем и вывел из себя Акинфеева.

Вторая красная карточка случилась двумя годами позже. Первого апреля (совпадение?) 2006 года ЦСКА имел минимальное преимущество в счете в матче со "Спартаком", однако спустя час игры на передний план вышел итальянский судья Массимо Де Сантис. Он неправильно трактовал момент (или вообще его просмотрел, ведь о нарушении сигнализировал боковой арбитр) с забегом Акинфеева из вратарской и удалил армейца, отбившего мяч грудью, за игру рукой. В ворота встал Владимир Габулов, который сразу после удаления первого первого номера пропустил со штрафного, — дерби так и закончилось со счетом 1:1.

Отметим, что будь на тот момент в футболе система видеоассистента рефери (VAR), скандала можно было избежать. Но тогда, в 2006-м, обладатель Кубка УЕФА стал жертвой явной судейской ошибки.

Уже после встречи Акинфеев обозначил: румын — арбитр не европейского класса, ранее он уже плохо обслуживал матчи "красно-синих". На Кубке Первого канала во встрече с донецким "Шахтером" Де Сантис поставил в ворота ЦСКА два пенальти. Также голкипер призвал не приглашать иностранных судей на встречи национального первенства.

Возглавлявший ЦСКА Валерий Георгиевич Газзаев тоже был в бешенстве:

« "Судья испортил игру, абсолютно всю. Испортил просто до безобразия. Мы сейчас как раз просмотрели повтор эпизода с удалением Акинфеева. Никакой игры рукой там совершенно точно не было: он сыграл грудью, точнее говоря, левой частью груди. А в первом тайме судья не назначил стопроцентный пенальти. Вроде бы уже хотел назначить, но не решился свистнуть. В России этому "мастеру" можно доверить судить разве что вторую лигу. Наши судьи просто гении рядом с ним. Давайте мы будем приглашать иностранных арбитров, платить им огромные деньги, чтобы они работали так непрофессионально, как этот судья".

Как выяснится спустя 19 лет, история с удалением Акинфеева в том дерби имела продолжение. В недавно вышедшей автобиографии герой домашнего чемпионата мира вспомнил еще одну "дико неприятную" историю, произошедшую в том же 2006 году:

« "Как раз в тот год я получил звание лучшего вратаря сезона и был приглашен на церемонию. Поднялся на сцену, получил награду, и в этот момент запустили видеоролик, подготовленный, как потом выяснилось, спартаковскими болельщиками. В этом ролике были тщательнейшим образом подобраны все мои ошибки, одна за другой. Сейчас-то я давно все это пережил, а тогда был просто в шоке. Все моральные силы ушли на то, чтобы, стоя на сцене, ничем не проявить собственных эмоций. Хотя на самом деле просто не знал, куда деваться от унижения и обиды. Полный зал людей, сидят игроки и тренеры всех команд, журналисты… История была настолько некрасивой, что ее даже не стали продвигать в прессу — все понимали, насколько все было мерзко".

Во сколько дерби?