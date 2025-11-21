https://ria.ru/20251121/shilov-2056552815.html
Молодой талант из "Зенита" порвал "кресты"
Молодой талант из "Зенита" порвал "кресты" - РИА Новости Спорт, 21.11.2025
Молодой талант из "Зенита" порвал "кресты"
Нападающий петербургского "Зенита" Вадим Шилов получил повреждение передней крестообразной связки на тренировке, сообщается в Telegram-канале футбольного клуба. РИА Новости Спорт, 21.11.2025
2025-11-21T12:27:00+03:00
2025-11-21T12:27:00+03:00
2025-11-21T12:27:00+03:00
футбол
вадим шилов
зенит
российская премьер-лига (рпл)
кубок россии по футболу
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/15/2056552381_0:0:2827:1591_1920x0_80_0_0_029b9230361ad59af23bb03e841b2519.jpg
/20251118/zenit-2055869198.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/15/2056552381_96:0:2827:2048_1920x0_80_0_0_1bebfb542b7db2167e7ea338c383fa22.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вадим шилов, зенит, российская премьер-лига (рпл), кубок россии по футболу
Футбол, Вадим Шилов, Зенит, Российская премьер-лига (РПЛ), Кубок России по футболу
Молодой талант из "Зенита" порвал "кресты"
Футболист "Зенита" Шилов в 17 лет получил травму крестообразной связки
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Нападающий петербургского "Зенита" Вадим Шилов получил повреждение передней крестообразной связки на тренировке, сообщается в Telegram-канале футбольного клуба.
В настоящее время "сине-бело-голубые" готовятся к гостевому матчу 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Нижнего Новгорода", который пройдет 23 ноября.
"Нападающий "сине-бело-голубых" получил серьезное повреждение на тренировочном занятии в рамках подготовки к ближайшей игре. По результатам медицинского обследования у футболиста диагностировано повреждение передней крестообразной связки. О тактике лечения и сроках полного восстановления игрока станет известно позднее", - уточняется в заявлении.
Шилову 17 лет. 12 августа футболист дебютировал за основную команду "Зенита", выйдя на замену на 66-й минуте матча группового этапа пути РПЛ Кубка России против казанского "Рубина" (3:0). На 84-й минуте он забил свой первый мяч. Всего на его счету восемь игр, в которых он дважды отличился.