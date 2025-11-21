Рейтинг@Mail.ru
Молодой талант из "Зенита" порвал "кресты" - РИА Новости Спорт, 21.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
12:27 21.11.2025
https://ria.ru/20251121/shilov-2056552815.html
Молодой талант из "Зенита" порвал "кресты"
Молодой талант из "Зенита" порвал "кресты" - РИА Новости Спорт, 21.11.2025
Молодой талант из "Зенита" порвал "кресты"
Нападающий петербургского "Зенита" Вадим Шилов получил повреждение передней крестообразной связки на тренировке, сообщается в Telegram-канале футбольного клуба. РИА Новости Спорт, 21.11.2025
2025-11-21T12:27:00+03:00
2025-11-21T12:27:00+03:00
футбол
вадим шилов
зенит
российская премьер-лига (рпл)
кубок россии по футболу
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/15/2056552381_0:0:2827:1591_1920x0_80_0_0_029b9230361ad59af23bb03e841b2519.jpg
/20251118/zenit-2055869198.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/15/2056552381_96:0:2827:2048_1920x0_80_0_0_1bebfb542b7db2167e7ea338c383fa22.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
вадим шилов, зенит, российская премьер-лига (рпл), кубок россии по футболу
Футбол, Вадим Шилов, Зенит, Российская премьер-лига (РПЛ), Кубок России по футболу
Молодой талант из "Зенита" порвал "кресты"

Футболист "Зенита" Шилов в 17 лет получил травму крестообразной связки

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкВадим Шилов
Вадим Шилов - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Читать в
Дзен
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Нападающий петербургского "Зенита" Вадим Шилов получил повреждение передней крестообразной связки на тренировке, сообщается в Telegram-канале футбольного клуба.
В настоящее время "сине-бело-голубые" готовятся к гостевому матчу 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Нижнего Новгорода", который пройдет 23 ноября.
Футбол. РПЛ. Матч Зенит - Динамо - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Нино может покинуть "Зенит", пишут СМИ
18 ноября, 23:52
"Нападающий "сине-бело-голубых" получил серьезное повреждение на тренировочном занятии в рамках подготовки к ближайшей игре. По результатам медицинского обследования у футболиста диагностировано повреждение передней крестообразной связки. О тактике лечения и сроках полного восстановления игрока станет известно позднее", - уточняется в заявлении.
Шилову 17 лет. 12 августа футболист дебютировал за основную команду "Зенита", выйдя на замену на 66-й минуте матча группового этапа пути РПЛ Кубка России против казанского "Рубина" (3:0). На 84-й минуте он забил свой первый мяч. Всего на его счету восемь игр, в которых он дважды отличился.
 
ФутболВадим ШиловЗенитРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)Кубок России по футболу
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Перерыв
    Металлург Мг
    Авангард
    0
    2
  • Хоккей
    Перерыв
    Салават Юлаев
    Барыс
    1
    2
  • Футбол
    27.11 18:00
    КАМАЗ
    Крылья Советов
  • Хоккей
    27.11 19:30
    Спартак Москва
    Автомобилист
  • Хоккей
    27.11 19:30
    ЦСКА
    Лада
  • Футбол
    27.11 20:30
    Динамо Москва
    Зенит
  • Футбол
    27.11 20:45
    Порту
    Ницца
  • Футбол
    27.11 20:45
    Астон Вилла
    Янг Бойз
  • Футбол
    27.11 20:45
    Рома
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Фейенорд
    Селтик
  • Футбол
    27.11 20:45
    ПАОК
    Бранн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Лилль
    Динамо Загреб
  • Футбол
    27.11 23:00
    Црвена Звезда
    ФКСБ
  • Футбол
    27.11 23:00
    Болонья
    Зальцбург
  • Футбол
    27.11 23:00
    Фиорентина
    АЕК Афины
  • Футбол
    27.11 23:00
    Страсбур
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала