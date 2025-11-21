Молодой талант из "Зенита" порвал "кресты"

В настоящее время "сине-бело-голубые" готовятся к гостевому матчу 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Нижнего Новгорода", который пройдет 23 ноября.

"Нападающий "сине-бело-голубых" получил серьезное повреждение на тренировочном занятии в рамках подготовки к ближайшей игре. По результатам медицинского обследования у футболиста диагностировано повреждение передней крестообразной связки. О тактике лечения и сроках полного восстановления игрока станет известно позднее", - уточняется в заявлении.

Шилову 17 лет. 12 августа футболист дебютировал за основную команду "Зенита", выйдя на замену на 66-й минуте матча группового этапа пути РПЛ Кубка России против казанского "Рубина" (3:0). На 84-й минуте он забил свой первый мяч. Всего на его счету восемь игр, в которых он дважды отличился.