Погба впервые попал в заявку "Монако" на матч чемпионата Франции

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Полузащитник "Монако" Поль Погба вошел в заявку на матч 13-го тура чемпионата Франции по футболу против "Ренна", сообщается на сайте клуба.

Француз был временно отстранен от футбола в сентябре 2023 года после проваленного допинг-теста. В феврале 2024-го Погба дисквалифицировали на четыре года. После апелляции срок был сокращен до полутора лет. Он возобновил тренировки в январе 2025 года.