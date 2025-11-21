Погба впервые попал в заявку "Монако" на матч чемпионата Франции

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Полузащитник "Монако" Поль Погба вошел в заявку на матч 13-го тура чемпионата Франции по футболу против "Ренна", сообщается на сайте клуба.
Встреча пройдет 22 ноября в Ренне и начнется в 21:00 мск. Погба восстановился от травмы голеностопа, которую получил в конце октября во время тренировки. Спортсмен перешел в "Монако" летом, подписав контракт до 30 июня 2027 года, но не провел ни одного матча в текущем сезоне из-за проблем со здоровьем.
Француз был временно отстранен от футбола в сентябре 2023 года после проваленного допинг-теста. В феврале 2024-го Погба дисквалифицировали на четыре года. После апелляции срок был сокращен до полутора лет. Он возобновил тренировки в январе 2025 года.
Погба 32 года, ранее он выступал за английский "Манчестер Юнайтед" и итальянский "Ювентус", который расторг контракт с футболистом в декабре 2024 года. На счету Погба 91 матч и 11 голов в составе сборной Франции, с которой он выиграл чемпионат мира 2018 года в России, Лигу наций сезона-2020/21 и стал серебряным призером Евро-2016.
Погба призвал УЕФА приостановить участие Израиля в турнирах
28 сентября, 17:48