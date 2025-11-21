Овечкин назвал игру с "Монреалем" грандиозной

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Российский хоккеист "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин после победы над "Монреаль Канадиенс" заявил, что команде удается найти свою игру.
В ночь на пятницу "Вашингтон" обыграл "Монреаль Канадиенс" со счетом 8:4 и одержал третью победу подряд во второй раз в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Овечкин оформил хет-трик, который стал для него 33-м в карьере в лиге, и отдал одну результативную передачу. Россиянин достиг отметки в 1643 очка в карьере в чемпионатах НХЛ и обошел Джо Сакика, заняв чистое десятое место в списке лучших бомбардиров лиги.
21 ноября 2025 • начало в 03:00
Завершен
15:47 • Брендан Галлахер
(Ноа Добсон, Иван Демидов)
27:53 • Джо Велено
35:04 • Ник Сузуки
(Александр Каррье, Захари Болдук)
45:37 • Майк Мэтесон
(Коул Кофилд, Лэйн Хатсон)
01:00 • Александр Овечкин
22:00 • Этен Франк
23:38 • Этен Франк
34:26 • Якоб Чичрун
37:25 • Сонни Милано
(Этен Франк, Расмус Сандин)
56:03 • Александр Овечкин
57:56 • Александр Овечкин
58:34 • Сонни Милано
(Этен Франк, Хендрик Лапьер)
"Это была грандиозная игра, два важнейших очка. Сейчас у нас что-то начинает получаться. Вы видите, что мы удерживаем шайбу в зоне соперника, создаем моменты. Если ты чувствуешь это и у тебя есть уверенность, ты, конечно, забросишь шайбу", - приводит слова Овечкина RMNB.
40-летний россиянин является единоличным рекордсменом НХЛ по общему числу голов в регулярных чемпионатах лиги. Третья шайба Овечкина в матче с "Монреалем" стала для него 907-й в карьере. Предыдущий рекорд лиги принадлежал канадцу Уэйну Гретцки (894 шайбы в 1487 матчах).
Овечкин повторил редкий рекорд по голам в НХЛ
21 ноября, 03:16