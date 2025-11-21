Овечкин назвал игру с "Монреалем" грандиозной

"Это была грандиозная игра, два важнейших очка. Сейчас у нас что-то начинает получаться. Вы видите, что мы удерживаем шайбу в зоне соперника, создаем моменты. Если ты чувствуешь это и у тебя есть уверенность, ты, конечно, забросишь шайбу", - приводит слова Овечкина RMNB.