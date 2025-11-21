Рейтинг@Mail.ru
"Он снова в огне!" Америка пребывает в экстазе после хет-трика Овечкина
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
09:35 21.11.2025 (обновлено: 15:06 21.11.2025)
"Он снова в огне!" Америка пребывает в экстазе после хет-трика Овечкина
"Он снова в огне!" Америка пребывает в экстазе после хет-трика Овечкина - РИА Новости Спорт, 21.11.2025
"Он снова в огне!" Америка пребывает в экстазе после хет-трика Овечкина
Александр Овечкин снова обратил на себя внимание всего мира. Прославленный российский хоккеист и лучший снайпер в истории чемпионатов НХЛ провел сумасшедший... РИА Новости Спорт, 21.11.2025
хоккей
национальная хоккейная лига (нхл)
вашингтон кэпиталз
монреаль канадиенс
александр овечкин
материалы риа спорт
авторы риа новости спорт
2025
Андрей Сенченко
национальная хоккейная лига (нхл), вашингтон кэпиталз, монреаль канадиенс, александр овечкин
Хоккей, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Вашингтон Кэпиталз, Монреаль Канадиенс, Александр Овечкин, Материалы РИА Спорт, Авторы РИА Новости Спорт
"Он снова в огне!" Америка пребывает в экстазе после хет-трика Овечкина

Овечкин оформил хет-трик в матче чемпионата НХЛ против "Монреаля"

© Getty Images / Minas PanagiotakisАлександр Овечкин
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© Getty Images / Minas Panagiotakis
Читать в
Дзен
Андрей Сенченко
Андрей Сенченко
Корреспондент РИА Новости Спорт
Все материалыНаписать автору
Александр Овечкин снова обратил на себя внимание всего мира. Прославленный российский хоккеист и лучший снайпер в истории чемпионатов НХЛ провел сумасшедший матч, оформив хет-трик в игре с "Монреалем". О том, как на голевую феерию Овечкина отреагировали в Северной Америке, — в обзоре РИА Новости Спорт.

Исторический хет-трик

Александр Овечкин за первый месяц нового сезона Национальной хоккейной лиги выслушал немало критики в свой адрес из-за низкой результативности на старте чемпионата. Однако сейчас все хейтеры российского форварда "Вашингтон Кэпиталз" умолкли за неимением аргументов для того, чтобы оспорить величие лучшего голеадора всех времен и народов. В сегодняшнем матче против "Монреаль Канадиенс" Овечкин устроил своим канадским оппонентам настоящий разнос и оформил победный хет-трик.
С каждым голом лидер "Кэпиталз" устанавливал одно достижение за другим:
  • Благодаря первой заброшенной шайбе Овечкин продлил личную голевую серию до четырех игр и повторил рекорд НХЛ по числу матчей с голами подряд среди игроков в возрасте 40 лет и старше.
  • Забросив вторую шайбу в матче с "Монреалем", Александр Михайлович оформил третье результативное действие за игру и достиг отметки в 1642 очка за карьеру в чемпионатах НХЛ. Это позволило российскому нападающему обойти Джо Сакика и занять чистое десятое место в списке лучших бомбардиров в истории лиги.
  • Третий гол Овечкина в ворота "Канадиенс" позволил капитану "Вашингтона" войти в четверку лучших игроков в истории НХЛ по числу хет-триков, оформленных за карьеру в "регулярках". Теперь в активе Александра Михайловича 33 матча, в которых он забросил минимум по три шайбы, — он сравнялся с Бреттом Халлом. Впереди лишь Уэйн Гретцки (50 хет-триков), Марио Лемье (40) и Майк Босси (39). При этом Овечкин стал только шестым игроком в истории лиги, кому удалось оформить хет-трик в возрасте 40 лет и старше, — ранее это достижение покорилось Горди Хоу (трижды), Джонни Буцику (дважды), а также Яромиру Ягру, Никласу Лидстрему и Теему Селянне (все — по разу).
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
"Киллер!" Овечкин врезал канадцу, грохнул уйму рекордов и оформил хет-трик!
21 ноября, 06:35
Интересно, что накануне матча ежедневная газета из Монреаля "The Gazette" назвала Овечкина "киллером "Канадиенс", отметив что тот "обрел силы в неподходящее для "Хабс" время". Россиянин действительно выступил "киллером" команды из Квебека и сделал "Монреаль" уже 12-й франшизой лиги, в очных матчах против которой забросил суммарно минимум 40 шайб, и первой — в играх с которой оформил аж четыре хет-трика (включая два покера в 2008 и 2017 годах). Досталось и голкиперу "Хабс" Якубу Добешу: вошедший в игру по ходу матча чех стал 185-м вратарем в истории НХЛ, которому хотя бы один раз забил Овечкин в "регулярках" лиги.
Сам Александр Михайлович после матча был максимально сдержанным и о своей голевой феерии почти не говорил. Напротив, капитан "Вашингтона" отметил заслуги своих одноклубников — например, поздравил своего "центра" Дилана Строума с рождением дочери, а также восхитился игрой Этена Фрэнка и Сонни Милано, оформивших по дублю.
«
"Большой матч, важные два очка. Строум, думаю, все это чувствовал с первой же смены, у него и его семьи сегодня важный день. Я рад за него. Рад и тем, что Фрэнки и Сонни воспользовались своими возможностями и показали, что несмотря ни на что могут заменить ребят в случае череды травм. Они усердно работают, в сегодняшний успех они внесли большой вклад. Что касается меня, то я просто стараюсь выполнять свою работу и получать удовольствие от игры, от этого момента", — цитирует Овечкина пресс-служба "Кэпиталз".
© Фото : Социальные сети НХЛАлександр Овечкин
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© Фото : Социальные сети НХЛ
Александр Овечкин

"Добро пожаловать в десятку лучших, Ови!"

Американские и канадские СМИ уделили много внимания результативной игре Овечкина. Еще недавно журналисты в Северной Америке находились в недоумении из-за отсутствия заброшенных шайб в исполнении россиянина, но сегодня в их сознании все встало на свои места — лучший снайпер в истории чемпионатов НХЛ подтверждает свой класс. Овечкин не просто идет на серии из четырех матчей с голами подряд, но и набрал 10 очков (7 голов и 3 передачи) в последних шести матчах. И это в 40 лет! Авторы портала ESPN также уточнили, что Александр Михайлович стал лишь вторым игроком в истории НХЛ, забросившим шесть шайб в четырех матчах лиги в возрасте 40 лет и старше. В 2011 году это достижение оформил Теему Селянне.
«
"После невнятной игры на старте сезона НХЛ Овечкин снова в огне! Лучший снайпер в истории чемпионатов лиги забил в четырех матчах подряд, в том числе — в пяти играх из последних шести встреч. Его рекорд по голам в "регуляках" НХЛ вырос до 907 голов", — отметили журналисты USA Today.
Одна из главных обозревательниц жизни "Вашингтона" Сэмми Сильбер ранее поднимала на обсуждение вопрос низкой результативности Овечкина, но отмечала важную деталь: российский форвард пусть и играл в тот момент малоэффективно, но нуждался тогда всего лишь в настройке прицела и улучшении реализации моментов. Так и происходит теперь.
«
"Будто бы Овечкин все это время ни разу и не сбивался со своего пути. Он вернулся к своей классической тактике по оформлению голов и впервые в сезоне забил при игре в большинстве, точно бросив после выигранного вбрасывания. Позже он ассистировал Фрэнку, но не остановился на этом, сделав еще один гол и оформив хет-трик броском по пустым воротам", — написала Сильбер в своей колонке на The Hockey News.
© Фото : Пресс-служба "Вашингтон Кэпиталз"Российский хоккеист "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин
Российский хоккеист Вашингтон Кэпиталз Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© Фото : Пресс-служба "Вашингтон Кэпиталз"
Российский хоккеист "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин
Другая корреспондентка из Вашингтона, освещающая дела "Кэпиталз", — Бейли Джонсон из The Washington Post — также подчеркнула вклад Овечкина в победу команды в непростом матче. А ведь "столичные" добыли третью победу подряд. На такой серии они не шли с первой недели на старте сезона:
«
"Даже в лучшие для "Кэпс" дни такие молодые, резвые, быстрые и техничные команды, как "Монреаль", могут довести "Вашингтон" до истерики. Это было актуально с учетом того факта, что "Кэпиталз" играли вторые сутки подряд, а "Канадиенс" не играли с понедельника. Разница в скорости выглядела их главным преимуществом. Однако Овечкин перевернул все этих ожидания с ног на голову, оформив хет-трик и принеся команде вторую победу за последние два дня".
В Канаде особенно порадовались за Овечкина и поздравили его с выходом в топ-10 самых результативных игроков в истории чемпионатов НХЛ.
  • "Добро пожаловать в десятку лучших, Александр Овечкин. Звезда "Вашингтона" обошел члена Зала славы Джо Сакика и занял десятое место в списке лучших бомбардиров чемпионатов НХЛ за всю историю. "Великая восьмерка" не новичок в подобных рейтингах лучших игроков лиги. К тому же за ним уже закреплен статус лучшего снайпера в истории чемпионатов лиги. Сейчас в активе у Ови 1643 очка. Александр идет сразу после Сидни Кросби, который опережает россиянин на 65 баллов и стремится за легендой "Питтсбург Пингвинз" Марио Лемье", — указано в отчете на сайте Sportsnet.
  • "Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин продолжает творить историю!" — добавил штатный автор The Athletic Джулиан Маккензи
Сегодняшний перформанс 40-летнего российского форварда также сделал по-особенному актуальным вопрос о будущем Александра Михайловича. После неудачного старта в новом сезоне многие сошлись на мысли, что лидеру "Кэпиталз" пора передавать эстафету своим преемникам и готовить красивую речь для прощания с НХЛ. Теперь же в Америке снова загорелись желанием увидеть новые достижения в исполнении россиянина, для чего ему, возможно, следует продлить сотрудничество со "столичными". Например, ради 1000 голов в НХЛ. С учетом игр чемпионатов и плей-офф лиги Ови, к слову, находится в 16 шайбах от мощного юбилея.
«
"Неясно, сколько времени у Овечкина есть, чтобы покорить еще больше неизведанных территорий исторических рекордов. Он отказывается говорить о том, что сезон-2025/26 — последний в его карьере. Но слухи ходят, что он хочет поиграть в России. Так или иначе за 21 сезон в "Кэпиталз" он уже многое сделал. Его хет-три в матче с "Хабс" — лишь продолжение этой истории", — говорится в заметке на спортивном портале Yahoo Sports.
Впереди у "Вашингтона" серия домашних матчей с "Тампа-Бэй Лайтнинг", "Коламбус Блю Джекетс", "Виннипег Джетс" и "Торонто Мейпл Лифс". Какими сюрпризами удивит Овечкин в этих играх?
© Фото : Социальные сети НХЛАлександр Овечкин
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© Фото : Социальные сети НХЛ
Александр Овечкин
 
ХоккейНациональная хоккейная лига (НХЛ)Вашингтон КэпиталзМонреаль КанадиенсАлександр ОвечкинМатериалы РИА СпортАвторы РИА Новости Спорт
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
