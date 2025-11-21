"Он снова в огне!" Америка пребывает в экстазе после хет-трика Овечкина

Александр Овечкин снова обратил на себя внимание всего мира. Прославленный российский хоккеист и лучший снайпер в истории чемпионатов НХЛ провел сумасшедший матч, оформив хет-трик в игре с "Монреалем". О том, как на голевую феерию Овечкина отреагировали в Северной Америке, — в обзоре РИА Новости Спорт.

Исторический хет-трик

Александр Овечкин за первый месяц нового сезона Национальной хоккейной лиги выслушал немало критики в свой адрес из-за низкой результативности на старте чемпионата. Однако сейчас все хейтеры российского форварда "Вашингтон Кэпиталз" умолкли за неимением аргументов для того, чтобы оспорить величие лучшего голеадора всех времен и народов. В сегодняшнем матче против "Монреаль Канадиенс" Овечкин устроил своим канадским оппонентам настоящий разнос и оформил победный хет-трик.

С каждым голом лидер "Кэпиталз" устанавливал одно достижение за другим:

Благодаря первой заброшенной шайбе Овечкин продлил личную голевую серию до четырех игр и повторил рекорд НХЛ по числу матчей с голами подряд среди игроков в возрасте 40 лет и старше.

Забросив вторую шайбу в матче с "Монреалем", Александр Михайлович оформил третье результативное действие за игру и достиг отметки в 1642 очка за карьеру в чемпионатах НХЛ. Это позволило российскому нападающему обойти Джо Сакика и занять чистое десятое место в списке лучших бомбардиров в истории лиги.

Третий гол Овечкина в ворота "Канадиенс" позволил капитану "Вашингтона" войти в четверку лучших игроков в истории НХЛ по числу хет-триков, оформленных за карьеру в "регулярках". Теперь в активе Александра Михайловича 33 матча, в которых он забросил минимум по три шайбы, — он сравнялся с Бреттом Халлом. Впереди лишь Уэйн Гретцки (50 хет-триков), Марио Лемье (40) и Майк Босси (39). При этом Овечкин стал только шестым игроком в истории лиги, кому удалось оформить хет-трик в возрасте 40 лет и старше, — ранее это достижение покорилось Горди Хоу (трижды), Джонни Буцику (дважды), а также Яромиру Ягру, Никласу Лидстрему и Теему Селянне (все — по разу).

Интересно, что накануне матча ежедневная газета из Монреаля "The Gazette" назвала Овечкина "киллером "Канадиенс", отметив что тот "обрел силы в неподходящее для "Хабс" время". Россиянин действительно выступил "киллером" команды из Квебека и сделал "Монреаль" уже 12-й франшизой лиги, в очных матчах против которой забросил суммарно минимум 40 шайб, и первой — в играх с которой оформил аж четыре хет-трика (включая два покера в 2008 и 2017 годах). Досталось и голкиперу "Хабс" Якубу Добешу: вошедший в игру по ходу матча чех стал 185-м вратарем в истории НХЛ, которому хотя бы один раз забил Овечкин в "регулярках" лиги.

Сам Александр Михайлович после матча был максимально сдержанным и о своей голевой феерии почти не говорил. Напротив, капитан "Вашингтона" отметил заслуги своих одноклубников — например, поздравил своего "центра" Дилана Строума с рождением дочери, а также восхитился игрой Этена Фрэнка и Сонни Милано, оформивших по дублю.

« "Большой матч, важные два очка. Строум, думаю, все это чувствовал с первой же смены, у него и его семьи сегодня важный день. Я рад за него. Рад и тем, что Фрэнки и Сонни воспользовались своими возможностями и показали, что несмотря ни на что могут заменить ребят в случае череды травм. Они усердно работают, в сегодняшний успех они внесли большой вклад. Что касается меня, то я просто стараюсь выполнять свою работу и получать удовольствие от игры, от этого момента", — цитирует Овечкина пресс-служба "Кэпиталз".

© Фото : Социальные сети НХЛ Александр Овечкин © Фото : Социальные сети НХЛ Александр Овечкин

"Добро пожаловать в десятку лучших, Ови!"

Американские и канадские СМИ уделили много внимания результативной игре Овечкина. Еще недавно журналисты в Северной Америке находились в недоумении из-за отсутствия заброшенных шайб в исполнении россиянина, но сегодня в их сознании все встало на свои места — лучший снайпер в истории чемпионатов НХЛ подтверждает свой класс. Овечкин не просто идет на серии из четырех матчей с голами подряд, но и набрал 10 очков (7 голов и 3 передачи) в последних шести матчах. И это в 40 лет! Авторы портала ESPN также уточнили, что Александр Михайлович стал лишь вторым игроком в истории НХЛ, забросившим шесть шайб в четырех матчах лиги в возрасте 40 лет и старше. В 2011 году это достижение оформил Теему Селянне.

« "После невнятной игры на старте сезона НХЛ Овечкин снова в огне! Лучший снайпер в истории чемпионатов лиги забил в четырех матчах подряд, в том числе — в пяти играх из последних шести встреч. Его рекорд по голам в "регуляках" НХЛ вырос до 907 голов", — отметили журналисты USA Today.

Одна из главных обозревательниц жизни "Вашингтона" Сэмми Сильбер ранее поднимала на обсуждение вопрос низкой результативности Овечкина, но отмечала важную деталь: российский форвард пусть и играл в тот момент малоэффективно, но нуждался тогда всего лишь в настройке прицела и улучшении реализации моментов. Так и происходит теперь.

« "Будто бы Овечкин все это время ни разу и не сбивался со своего пути. Он вернулся к своей классической тактике по оформлению голов и впервые в сезоне забил при игре в большинстве, точно бросив после выигранного вбрасывания. Позже он ассистировал Фрэнку, но не остановился на этом, сделав еще один гол и оформив хет-трик броском по пустым воротам", — написала Сильбер в своей колонке на The Hockey News.

Другая корреспондентка из Вашингтона, освещающая дела "Кэпиталз", — Бейли Джонсон из The Washington Post — также подчеркнула вклад Овечкина в победу команды в непростом матче. А ведь "столичные" добыли третью победу подряд. На такой серии они не шли с первой недели на старте сезона:

« "Даже в лучшие для "Кэпс" дни такие молодые, резвые, быстрые и техничные команды, как "Монреаль", могут довести "Вашингтон" до истерики. Это было актуально с учетом того факта, что "Кэпиталз" играли вторые сутки подряд, а "Канадиенс" не играли с понедельника. Разница в скорости выглядела их главным преимуществом. Однако Овечкин перевернул все этих ожидания с ног на голову, оформив хет-трик и принеся команде вторую победу за последние два дня".

В Канаде особенно порадовались за Овечкина и поздравили его с выходом в топ-10 самых результативных игроков в истории чемпионатов НХЛ.

"Добро пожаловать в десятку лучших, Александр Овечкин. Звезда "Вашингтона" обошел члена Зала славы Джо Сакика и занял десятое место в списке лучших бомбардиров чемпионатов НХЛ за всю историю. "Великая восьмерка" не новичок в подобных рейтингах лучших игроков лиги. К тому же за ним уже закреплен статус лучшего снайпера в истории чемпионатов лиги. Сейчас в активе у Ови 1643 очка. Александр идет сразу после Сидни Кросби, который опережает россиянин на 65 баллов и стремится за легендой "Питтсбург Пингвинз" Марио Лемье", — указано в отчете на сайте Sportsnet.

"Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин продолжает творить историю!" — добавил штатный автор The Athletic Джулиан Маккензи

Сегодняшний перформанс 40-летнего российского форварда также сделал по-особенному актуальным вопрос о будущем Александра Михайловича. После неудачного старта в новом сезоне многие сошлись на мысли, что лидеру "Кэпиталз" пора передавать эстафету своим преемникам и готовить красивую речь для прощания с НХЛ. Теперь же в Америке снова загорелись желанием увидеть новые достижения в исполнении россиянина, для чего ему, возможно, следует продлить сотрудничество со "столичными". Например, ради 1000 голов в НХЛ. С учетом игр чемпионатов и плей-офф лиги Ови, к слову, находится в 16 шайбах от мощного юбилея.

« "Неясно, сколько времени у Овечкина есть, чтобы покорить еще больше неизведанных территорий исторических рекордов. Он отказывается говорить о том, что сезон-2025/26 — последний в его карьере. Но слухи ходят, что он хочет поиграть в России. Так или иначе за 21 сезон в "Кэпиталз" он уже многое сделал. Его хет-три в матче с "Хабс" — лишь продолжение этой истории", — говорится в заметке на спортивном портале Yahoo Sports.

Впереди у "Вашингтона" серия домашних матчей с "Тампа-Бэй Лайтнинг", "Коламбус Блю Джекетс", "Виннипег Джетс" и "Торонто Мейпл Лифс". Какими сюрпризами удивит Овечкин в этих играх?