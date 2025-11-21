Рейтинг@Mail.ru
Передача Орлова помогла "Сан-Хосе" обыграть "Лос-Анджелес" в НХЛ
09:24 21.11.2025
https://ria.ru/20251121/khokkey-2056507864.html
Передача Орлова помогла "Сан-Хосе" обыграть "Лос-Анджелес" в НХЛ
Передача Орлова помогла "Сан-Хосе" обыграть "Лос-Анджелес" в НХЛ - РИА Новости Спорт, 21.11.2025
Передача Орлова помогла "Сан-Хосе" обыграть "Лос-Анджелес" в НХЛ
"Сан-Хосе Шаркс" в серии буллитов обыграл "Лос-Анджелес Кингз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 21.11.2025
Передача Орлова помогла "Сан-Хосе" обыграть "Лос-Анджелес" в НХЛ

Передача Орлова помогла "Сан-Хосе" обыграть "Лос-Анджелес", у Аскарова 31 сейв

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. "Сан-Хосе Шаркс" в серии буллитов обыграл "Лос-Анджелес Кингз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, прошедшая в Сан-Хосе, завершилась со счетом 4:3 (2:1, 1:1, 0:1, 0:0, 1:0). В составе "Сан-Хосе" отличились Адам Годетт (3-я минута), Тай Делландреа (20), Филипп Курашев (38), который также реализовал победный буллит. У "Кингз" шайбы забросили Йоэль Армиа (17), Анже Копитар (22) и Адриан Кемпе (60).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
21 ноября 2025 • начало в 06:00
Закончен (Б)
Сан-Хосе
4 : 31:0
Лос-Анджелес
02:33 • Адам Годетт
(Тай Делландреа, Collin Graf)
19:50 • Тай Делландреа
(Collin Graf, Дмитрий Орлов)
37:04 • Филипп Курашев
(Will Smith, Macklin Celebrini)
65:01 • Филипп Курашев (П)
16:04 • Хоэль Армиа
21:47 • Анже Копитар
(Тревор Мур, Коди Сеси)
59:01 • Адриан Кемпе
(Кевин Фиала, Анже Копитар)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Российский защитник "Шаркс" Дмитрий Орлов записал на свой счет результативную передачу. Вратарь "Сан-Хосе" Ярослав Аскаров отразил 31 бросок.
"Сан-Хосе" (23 очка) идет на пятом месте в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона, "Лос-Анджелес" (25) располагается на четвертой позиции.
В других матчах дня "Анахайм Дакс" на своем льду уступил "Оттаве Сенаторз" со счетом 2:3 (0:1, 2:1, 0:1), а "Даллас Старз" на выезде обыграл "Ванкувер Кэнакс" - 4:2 (2:2, 0:0, 2:0).
