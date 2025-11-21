Александр Овечкин оформил 33-й хет-трик в НХЛ

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Российский нападающий и капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин оформил 33-й хет-трик в карьере в чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Овечкин отметился тремя заброшенными шайбами в матче регулярного первенства против "Монреаль Канадиенс", забросив на первой, 57-й и 58-й минутах. Для Овечкина этот хет-трик стал первым в сезоне-2025/26 и 33-м в карьере в "регулярках" лиги.