Александр Овечкин оформил 33-й хет-трик в НХЛ

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Российский нападающий и капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин оформил 33-й хет-трик в карьере в чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
21 ноября 2025 • начало в 03:00
Завершен
15:47 • Брендан Галлахер
(Ноа Добсон, Иван Демидов)
27:53 • Джо Велено
35:04 • Ник Сузуки
(Александр Каррье, Захари Болдук)
45:37 • Майк Мэтесон
(Коул Кофилд, Лэйн Хатсон)
01:00 • Александр Овечкин
22:00 • Этен Франк
23:38 • Этен Франк
34:26 • Якоб Чичрун
37:25 • Сонни Милано
(Этен Франк, Расмус Сандин)
56:03 • Александр Овечкин
57:56 • Александр Овечкин
58:34 • Сонни Милано
(Этен Франк, Хендрик Лапьер)
Овечкин отметился тремя заброшенными шайбами в матче регулярного первенства против "Монреаль Канадиенс", забросив на первой, 57-й и 58-й минутах. Для Овечкина этот хет-трик стал первым в сезоне-2025/26 и 33-м в карьере в "регулярках" лиги.
По числу хет-триков в регулярных чемпионатах НХЛ Овечкин поднялся на четвертое место в истории лиги и сравнялся по этому показателю с Бреттом Халлом. Рекордсменом лиги по количеству матчей с тремя голами и более является Уэйн Гретцки (50 хет-триков). Второе место рейтинга принадлежит Марио Лемье (40), после него следует Майк Босси (39).
