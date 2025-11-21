Дубль Пестрякова помог "Акрону" обыграть "Сочи" в матче РПЛ

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Тольяттинский "Акрон" одержал победу над "Сочи" в домашнем матче 16-го тура чемпионата России по футболу.

Встреча в Самаре завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев. В составе победителей дублем отметился Дмитрий Пестряков (63-я и 65-я минуты), мяч также забил Марат Бокоев (80). У "Сочи" отличились Антон Зиньковский (35) и Игнасио Сааведра (56).

Две голевые передачи головой отдал нападающий "Акрона" Артем Дзюба, который из-за травмы пропустил две предыдущие игры. Тольяттинский клуб одержал первую домашнюю победу в текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) и довел серию без поражений в чемпионате страны до шести матчей.

Перед началом встречи российская теннисистка Диана Шнайдер, родившаяся в Самарской области, нанесла символический удар по мячу.

"Акрон", набрав 21 очко и выиграв третий матч подряд, поднялся на седьмое место в турнирной таблице. "Сочи" с 8 баллами располагается на предпоследней, 15-й строчке.