Дубль Пестрякова помог "Акрону" обыграть "Сочи" в матче РПЛ
Футбол
 
20:32 21.11.2025
Дубль Пестрякова помог "Акрону" обыграть "Сочи" в матче РПЛ
Дубль Пестрякова помог "Акрону" обыграть "Сочи" в матче РПЛ
Тольяттинский "Акрон" одержал победу над "Сочи" в домашнем матче 16-го тура чемпионата России по футболу. РИА Новости Спорт, 21.11.2025
футбол
спорт
акрон
дмитрий пестряков
марат бокоев
антон зиньковский
акрон (тольятти)
сочи
спорт, акрон, дмитрий пестряков, марат бокоев, антон зиньковский, акрон (тольятти), сочи, нижний новгород, российская премьер-лига (рпл)
Футбол, Спорт, Акрон, Дмитрий Пестряков, Марат Бокоев, Антон Зиньковский, Акрон (Тольятти), Сочи, Нижний Новгород, Российская премьер-лига (РПЛ)
Дубль Пестрякова помог "Акрону" обыграть "Сочи" в матче РПЛ

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Тольяттинский "Акрон" одержал победу над "Сочи" в домашнем матче 16-го тура чемпионата России по футболу.
Встреча в Самаре завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев. В составе победителей дублем отметился Дмитрий Пестряков (63-я и 65-я минуты), мяч также забил Марат Бокоев (80). У "Сочи" отличились Антон Зиньковский (35) и Игнасио Сааведра (56).
Российская премьер-лига (РПЛ)
21 ноября 2025 • начало в 18:30
Завершен
Акрон
3 : 2
Сочи
63‎’‎ • Дмитрий Пестряков
(Ифет Джаковац)
65‎’‎ • Дмитрий Пестряков
(Артем Дзюба)
80‎’‎ • Марат Бокоев
(Артем Дзюба)
35‎’‎ • Антон Зиньковский
(Сергей Волков)
56‎’‎ • Игнасио Сааведра
(Александр Осипов)
Две голевые передачи головой отдал нападающий "Акрона" Артем Дзюба, который из-за травмы пропустил две предыдущие игры. Тольяттинский клуб одержал первую домашнюю победу в текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) и довел серию без поражений в чемпионате страны до шести матчей.
Перед началом встречи российская теннисистка Диана Шнайдер, родившаяся в Самарской области, нанесла символический удар по мячу.
"Акрон", набрав 21 очко и выиграв третий матч подряд, поднялся на седьмое место в турнирной таблице. "Сочи" с 8 баллами располагается на предпоследней, 15-й строчке.
В следующем туре "Акрон" 29 ноября примет "Нижний Новгород", двумя днями позднее "Сочи" дома встретится с махачкалинским "Динамо".
